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Ziraat mobil çöktü mü, mobil uygulama neden çalışmıyor?

Bugün sabah saatlerinde Ziraat Bankasının mobil uygulaması Ziraat Mobil'e erişemeyen kullanıcılar, Ziraat mobil çöktü mü mobil uygulama neden çalışmıyor sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Mobil'de yaşanan sorunun nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:49
Ziraat mobil çöktü mü, mobil uygulama neden çalışmıyor?
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Milyonlarca kişinin bankacılık işlemlerini şubeye gitmeden hallettiği Ziraat Mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, uygulamaya erişemedi. Bilgilerini girdikten sonra SMS onayı telefonlarına gelmeyen kişiler, işlemlerini ertelemek zorunda kaldı. Uygulama kısa sürede erişime açılırken, hata vermesinin nedeni de ortaya çıktı.

Ziraat Mobil uygulaması SMS sorunu

Ziraat Bankasının mobil uygulaması Ziraat Mobil, bu sabah saatlerinde geçici olarak hizmet veremedi. Uygulamanın yanı sıra ‘İntenet Bankacılığı’na web üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar da işlemlerini gerçekleştiremedi. Soruna dair banka yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmazken, işlemleri aksayan kullanıcılar sorunun kaynağını araştırmaya başladı.

Ziraat Mobil uygulamasına neden girilmiyor?

Ziraat Mobil ve İntenet Bankacılığına ulaşılamaması, SMS doğrulamasının gelmemesinin nedeninin teknik bir problem ya da iyileştirme çalışması olduğu tahmin ediliyor. Bankadan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, sistem yeniden hizmet vermeye başladı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 16:49
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