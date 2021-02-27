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Yurt Dışından getirilen telefon kaydedilmeden ne kadar süre kullanılır? Yurt dışından getirilen telefon kayıtsız kullanma süreleri

Yurt dışından yolcu aracılığı ile getirilen telefonların kayıt ettirilme süreleri 120 günden 365 güne çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayınlanması ile beraber yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında bazı değişikliklere gidildi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 02:05
Yurt Dışından getirilen telefon kaydedilmeden ne kadar süre kullanılır? Yurt dışından getirilen telefon kayıtsız kullanma süreleri
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Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanmış olan

“Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik kapsamında yurt dışından Türkiye’ye yolcu aracılığı ile getirilen mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik cihazların kayıt altına alınması için var olan süre uzatıldı. Konuya ilişkin yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe yeni giren yönetmelik kapsamında önemli noktalar yer alıyor. Bunlar siyah liste, gri liste ve eşleştirilmiş beyaz liste. İşte listenin içinde bulunanlar:

  • Siyah liste:

    Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş veya başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf ya da ihraç edildiği Kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı ya da Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilen ve kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almamak şartıyla beyaz listeden çıkarılan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşmaktadır.

  • Gri liste:

    Siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ama elektronik haberleşme hizmetini Türkiye sınırları içinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşmaktadır.

  • Eşleştirilmiş beyaz liste:

    31 Mayısıs 2019 tarihinden itibaren  yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile üç takvim yılı ile sınırlı olmak üzere yolcunun kimlik numarasına kayıtlı abone numaralarının ve işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen cihazlara ait IMEI numaraları ile borcun devam ettiği süre boyunca borçlu kişiye ait abone numaralarının değiştirilmesiyle oluşturulacaktır.

Bunların yanı sıra IMEI numaraları siyah listede bulunanlara mesaj yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

İşletmeciler, cihazları siyah listede bulunanlara mesaj yolu ile IMEI numaralarının siyah listede bulunduğunu iletecekler. Mesaj alma imkanı olmayanlar ise farklı iletişim yolları ile bilgi sahibi olacaklar. Bunun yanı sıra uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamında cihazın kullanıcısının abone olduğu yabancı operatöre de siyah listede olduğu ile ilgili bilgi verilecek. Siyah listede bulunan cihazların 115 Acil Çağrı servisinden yararlanmalarına imkan sağlanacak.

Cihazın kurum kayıtlarında bulunmamasına rağmen kullanıldığı tespit edildiği takdirde ve siyah listeye eklendiği zamandan itibaren 120 gün kullanma süresi içinde kayıt ettirilmezse “kaçak cihaz” olarak görülecek ve kullanıma kapatılacak.

Kayıt süresi uzatıldı ve 365  gün oldu

Daha önce 120 gün olan bu uygulama Covid-19 nedeni ile 365 güne çıkarıldı. Yolcu aracılığı ile ülkemize getirilen elektronik cihazın kayıt ettirilmesi için başvurular, gelen yolcunun ülkeye giriş yapmasından itibaren 365 gün süre verilecek.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 02:05
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Anahtar Kelimeler:
TelefonTelefonKayıtYurtdışındanTelefonGetirme
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