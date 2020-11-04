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Yurt dışından gelen telefon IMEI Kayıt ücretine zam

Yurt dışından telefon getirebilmek için IMEI kayıt ücreti ödemesi yapılması gerekmektedir. Geçen yıllarda 170 TL gibi düşük ücretler olan IMEI bu sene için TÜFE rakamının belli olması ile birlikte 2006 TL'ye yükselmiştir.

04 Kasım 2020 Çarşamba 03:12
Yurt dışından gelen telefon IMEI Kayıt ücretine zam
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Pek çok kişi yurt dışından gelen yakınlarına telefon getirmesini isteyerek daha uygun fiyatlarla telefon sahibi olmak istiyor. Yurt dışından gelen telefonlarda IMEI adı verilen kayıt ücreti ödemesi yapılmak durumunda kalınıyor. 2021 yılı için belirlenen TÜFE enflasyon rakamları ile beraber IMEI ücretine de zam geldi.


Bu yıl için IMEI kayıt ücreti 2006 TL olarak belirlendi. Ayrıca 6 aylık pasaport harç ücreti 227.27 TL, 1 yıllık pasaport harç ücreti 332,13 TL, 2 yıllık pasaport için harç bedeli  542,27 TL, 3 yıllık pasaport için harç ücreti ise 770,20 TL olarak belirlenmiştir.

Trafik cezalarına da yansıyan zamlarla beraber kırmızı ışıkta geçmenin ve telefonla konuşmanın cezası 314 TL, emniyet kemeri takmamanın cezası 144 TL’ye alkollü araç kullanmanın ise 1339 TL’ye çıktı.



Son Güncelleme: 04.11.2020 03:12
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Anahtar Kelimeler:
IMEIKayıtTelefon
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