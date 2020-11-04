Yurt dışından gelen telefon IMEI Kayıt ücretine zam

Pek çok kişi yurt dışından gelen yakınlarına telefon getirmesini isteyerek daha uygun fiyatlarla telefon sahibi olmak istiyor. Yurt dışından gelen telefonlarda IMEI adı verilen kayıt ücreti ödemesi yapılmak durumunda kalınıyor. 2021 yılı için belirlenen TÜFE enflasyon rakamları ile beraber IMEI ücretine de zam geldi.
Trafik cezalarına da yansıyan zamlarla beraber kırmızı ışıkta geçmenin ve telefonla konuşmanın cezası 314 TL, emniyet kemeri takmamanın cezası 144 TL’ye alkollü araç kullanmanın ise 1339 TL’ye çıktı.
Son Güncelleme: 04.11.2020 03:12