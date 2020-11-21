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"Yüksek fiyatlı" PS 5 Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz stokları tüketti!

Ülkemizde diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir fiyat etiketi üzerinden satışa sunulan PS 5'in, fiyatına rağmen satışa çıktığı ilk günden stokları tükettiği ifade edildi. Yeni konsolların ne zaman stoklara geleceği ise bilinmiyor...

21 Kasım 2020 Cumartesi 03:48
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12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satılmaya başlanan PS 5 dün Türkiye’de de satışa sunuldu. Fiyat olarak 8.299 TL şeklinde belirlenen konsolun ilk satışa çıktığı günde tükendiği görüldü.

Türkiye Fiyatı 8299 TL


PlayStation Türkiye’nin resmi Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda PS5’in Türkiye’de 8.299 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağı aktarıldı. Geçtiğimiz haftalarda dev firmadan yapılan duyuruya göre PS 5 Digital Edition 399 dolar ve eurodan, PS 5 ise 499 dolar ve eurodan satışa çıkarılacaktı.

Satışa Çıkar Çıkmaz Tükendi

PS5’inTürkiye’de de yoğun ilgi gördüğü aktarıldı. Fiyatının yüksek olmasına rağmen satışa çıktığı ilk günden stokları tükenen PS5’in karaborsacılar tarafından iki katı fiyata satılmaya çalışıldığı görüldü. Yeni konsolun ne zaman yeniden stoklara getirileceği konusunda herhangi bir bilgi de verilmedi.



Son Güncelleme: 21.11.2020 03:48
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Anahtar Kelimeler:
PlayStationPS 5Sony
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