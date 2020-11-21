"Yüksek fiyatlı" PS 5 Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz stokları tüketti!

12 Kasım tarihinde ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satılmaya başlanan PS 5 dün Türkiye’de de satışa sunuldu. Fiyat olarak 8.299 TL şeklinde belirlenen konsolun ilk satışa çıktığı günde tükendiği görüldü.
Türkiye Fiyatı 8299 TL
Satışa Çıkar Çıkmaz Tükendi
PS5’inTürkiye’de de yoğun ilgi gördüğü aktarıldı. Fiyatının yüksek olmasına rağmen satışa çıktığı ilk günden stokları tükenen PS5’in karaborsacılar tarafından iki katı fiyata satılmaya çalışıldığı görüldü. Yeni konsolun ne zaman yeniden stoklara getirileceği konusunda herhangi bir bilgi de verilmedi.
Son Güncelleme: 21.11.2020 03:48