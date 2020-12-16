Youtube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan tarafından yapılan açıklamada, “YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz.

İfadelerini kullanırken yeni sosyal ağ platform için alınan yükümlülükleri incelenirken YouTube'un Türkiye'de bulunan içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli bir platform olduğu bildiklerini ve bu yüzden ilkelerine bağlı kalarak YouTube yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını belirttiler. Türkiye'deki yetkililerle de paylaşılan bu karar ile memnun olduklarını belirttiler.