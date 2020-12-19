Youtube'dan en çok kazanan 9 yaşındaki fenomen oldu

9 yaşındaki fenomenin 41,7 milyon abonesi var
ABD’li bir ailenin çocuğu olan 9 yaşındaki Ryan, 2015 yılında ailesinin isteği ile videolar çekerek hesabında yayınlamaya başladı. Ryan’ın Youtube’da kendisine ait tam 9 kanalı bulunuyor. ‘Ryan’s World’ isimli kanalında 41,7 milyon aboneye ve 12,2 milyar izlenmeye ulaşan küçük fenomen, genellikle oyuncak inceleme videoları çekiyor. 9 yaşındaki fenomen Youtube’un en çok kazananı unvanını alarak yılda tam 29,5 milyon dolar kazanıyor.
Son Güncelleme: 19.12.2020 18:04