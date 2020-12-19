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Youtube'dan en çok kazanan 9 yaşındaki fenomen oldu

Youtube'dan en çok para kazanan ilk 10 kanal açıklandı. Uygulamanın en çok kazananı ise 29,5 milyon dolarlık geliriyle 9 yaşındaki Ryan Kaji oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:04
Youtube'dan en çok kazanan 9 yaşındaki fenomen oldu
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Forbes dergisinin yaptığı araştırmalara göre Youtube’un en çok kazanan isimleri belli oldu. 3 yıldır zirveyi elden bırakmayan 9 yaşındaki Ryan Kaji, bu yıl da 29,5 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan sosyal medya fenomeni oldu.

9 yaşındaki fenomenin 41,7 milyon abonesi var

ABD’li bir ailenin çocuğu olan 9 yaşındaki Ryan, 2015 yılında ailesinin isteği ile videolar çekerek hesabında yayınlamaya başladı. Ryan’ın Youtube’da kendisine ait tam 9 kanalı bulunuyor. ‘Ryan’s World’ isimli kanalında 41,7 milyon aboneye ve 12,2 milyar izlenmeye ulaşan küçük fenomen, genellikle oyuncak inceleme videoları çekiyor. 9 yaşındaki fenomen Youtube’un en çok kazananı unvanını alarak yılda tam 29,5 milyon dolar kazanıyor.



Son Güncelleme: 19.12.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
YouTubeRyan Kaji
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