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Youtube'da nasıl yapılır videoları çeken en başarılı 5 Youtube kanalı!

YouTube'daki en ilgi çekici kanallardan biri şüphesiz "nasıl yapılır" videosudur. Bu ilginç ve faydalı bilgi kanalları binlerce insanı cezbetmiştir. Youtube'da bu tür videoları izlemek isteyip düzgün kanal bulamayan kişiler için yazımızda en iyi 5 Youtube kanalını paylaşmış bulunmaktayız.

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:01
Youtube'da nasıl yapılır videoları çeken en başarılı 5 Youtube kanalı!
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Eğitici videolar sunan kanallar, görüntüleyenlerini hem eğlendirir hem de bilgilendirir. Youtube'da birçok öğretici video var. Ancak bazı kanallar bu konuda çok başarılı.

Nasıl Yapılır Videoları Paylaşan En İyi 5 Youtube Kanalı Hangileridir?

Nasıl Yapılır adı altında eğitici videolar sunan ilk 5 YouTube kanalı şu şekilde listelenmiştir;

  • WHYSHY
  • Nedir?
  • Mukavva
  • Rabarba
  • Biz evde yokuz

Nasıl Yapılır Videosu Çeken Whyshy Kanal İçeriği Nedir?

Nasıl Yapılır videoları üreten Whyshy kanalı, en popüler kanallardan biridir. Bu kanalda üç arkadaş birlikte video çekiyor, bu arkadaşlar birbirlerini eğlendiriyor ve takipçilerinin eğlenmesini sağlıyor. Kanal, arkadaşların birbirlerine verdiği zorlu ve ilginç görevleri temel alarak nasıl yapılır videolarını ilginç bir şekilde ele alıyor. Çok aydınlatıcı olmasa da YouTube kanalında çok ilginç kanallardan biri. Whyshy Youtube kanalının 84.890 takipçisi var.

Nasıl Yapılır Videosu Çeken Nedir Kanalı İçeriği Nedir?


Nasıl Yapılır videoları hazırlayan Nedir? kanalı en popüler kanallardan biridir. Sizi güldüren, düşündüren YouTube kanallarından biri olan bu kanal, çekirdek insanlardan oluşuyor. Kanal, son derece eğlenceli videolar hazırlar ve bunları dinlenebilir bir video haline getirir ve sağladığı gizli referans bilgileriyle insanların dikkatini çeker. Youtube kanalı Nedir ’in 352,590 takipçisi vardır.

Nasıl Yapılır Videosu Çeken Mukavva Kanalı İçeriği Nedir?

Mukavva kanalı en popüler kanallardan biridir. Bu kanal, talk showlara dayalı olarak hazırlanmıştır ve orijinal konuları içermektedir. Bu hızlı başlangıcın en moden işletim yöntemi kanalında da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çok fazla takipçi olmasa da videoları mükemmel. Mukavva Youtube kanalının 3,348 takipçisi var.

Nasıl Yapılır Videosu Çeken Rabbarba Kanalı İçeriği Nedir?

Nasıl yapılır videoları çeken Rabbarba kanalı en popüler kanallardan biridir. Bu kanal, bir YouTube kanalı olarak hak ettiği ilgiyi çekmemiş, format olarak normal bir talk show'a benziyor. Bu kanalda birbirinden eğlenceli videolar ve zengin videolar izleyebilir, birbirinden ilginç videolar hazırlamaktadırlar. Rabbarba Youtube kanalının 11.824 takipçisi var.

Nasıl Yapılır Videosu Çeken Biz Evde Yokuz Kanalı İçeriği Nedir?

Nasıl yapılır videosunu oluşturan Biz Evde Yokuz kanalı en popüler kanallardan biridir. Biz Evde Yokuz Adından sıkça söz ettiren kanallardan biri olan YouTube kanalı, deneyimlerini tüm abonelerine yansıtmaya çalışan bir çiftin çektiği videolara yer veriyor. 2014 yılından bu yana videolarını kanallarında paylaşan çift, dünyayı gezmektedirler. Tüm ülkeleri, nereye gideceklerini, nasıl gideceklerini, ne yemeli ve neler yaşadıklarını anlatıyor. Biz Evde Yokuz Youtube Kanalı'nın 10.313 takipçisi var.



Son Güncelleme: 24.10.2020 18:01
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