YouTube'da en çok izlenen video hangisidir? İzlenme sayısı 7 milyarı aştı

Youtube’yi sıklıkla kullanan kişilerin merak ettiği konulardan bir tanesi haline gelen en fazla izlenen video Kasım ayında belli oldu. Buna göre Güney Koreli Pinkfong şirketine ait olan Baby Shark isimli video milyonlar hatta milyarlarca çocuğun izlemesi nedeni ile Youtube piyasasının gelmiş geçmiş en fazla izlenen videosu oldu.

Baby Shark videosu 7 milyardan fazla izlenme elde ederek Youtube tarihinin en fazla izlenen videosu olurken 30 bin yıl uzunluğunda izlenme elde etmeyi başardı.

Güney Koreli şirket Pinkfong ise Baby Shark videosu sayesinde toplamda 5,2 milyon dolarlık gelir elde etmeyi başardı.

Baby Shark’ın geçmişi yıllar öncesine dayanıyor

BBC Türkçe kanalında yayınlanan habere göre Baby Shark şarkısının geçmişi 5 yıl öncesine dayansa da şarkının çok daha eski olduğu biliniyor.

1970’li yıllarda Amerika’da yaz kamplarında söylenen bir şarkı olan Baby Shark şarkısı 1975 yılında Steven Spielberg tarafından çekilen Jaws filmi sonrasında tekrar popüler olmuş ve sıkça dinlenen bir şarkı olmuştur.

Dünya çapında farklı firma ve kişiler tarafından farklı versiyonları intenete yüklenen Baby Shark şarkısı 2015 yılında Pinkfong şirketi tarafından farklı bir şekilde paylaşılmış ve en sevilen çocuk şarkılarından birisi haline gelmiştir.

İlk çıktığı zamanlarad #BabySharkChallenge adı altında milyonlarca kişi tarafından şarkı ile dans edildikten sonra izlenilmeye başlayan şarkının daha sonrasında çocukların en sevdiği şarkı haline gelmesiyle sonuçlandı. Şarkı dünya çapında o kadar ses getirdi ki Amerikan Pop yıldızı Cardi B bile bu etkinliğe katılarak dans etti.

Şarkının çocuklar tarafından bu kadar sevilmesinin nedeni olarak ise sözlerinin tekrar edilerek zor olmaması ve dans figürlerinin çocuklarının dikkatini çekmesi gösterildi.

Çocukların uyumasına yardımcı değil

Pinkfong şirketi pazarlama direktörü Jamie Oh’un 2018 yılında verdiği bir röportajda ‘Çocuk şarkıları genellikle çocuğunuzun uykuya geçmesine yardımcı olmak için yavaş bir ritme sahiptir. Baby Shark bunun tam tersi’ demesi çocukların enerjilerini atmak için kullanılan bir şarkı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Oh,

‘Pinkfong'un Baby Shark şarkısı son derece canlı bir ritme ve eğlenceli dans figürlerine sahip. Animasyon oldukça canlı. Biz buna gelecek kuşağın K-Pop'u diyoruz.’ Demesi yeni müzik tarzı K-Pop’a da gönderme yapılıyor.

Telif davaları

Pinkfong’un bir üst firması olan SmartStudy, geçen yıl Baby Shark şarkı yazarı Jonathan Wright tarafından telif konusunda dava edildi. Artan tartışmalar sonrasında SmartStudy ‘kamu malı haline gelen geleneksel şarkı’ söylemi ile davayı reddetse de dosya halen Güney Kore mahkemelerince inceleniyor.

Geçen yıl ise Baby Shark şarkısı ile ilgili farklı bir iddia gündeme geldi. Belirtilenlere göre Oklahoma Cezaevinde gardiyanlar ceza işleyen mahkumlara saatlerce bu şarkıyı dinleterek işkence ediyor açıklamaları yapıldı.

Konu hakkında Amerika Oklahoma Bölge Savcısı David Prater bu eylemi, ‘halihazırda zorluk yaşayan mahkumlar üzerinde yasaya aykırı şekilde duygusal stres yaratmak’ olarak değerlendirdi.

Lübnan’da eylemciler kullandı

Ekim ayında Lübnan’da devam eden eylemlerde arabası ile eylemcilerin arasında kalan Eliane Jabbour arabada bulunan bebeğinin eylemcilerden korkacağını düşündü. Çocuk yeni uyandığı için etrafında ki eylemciler nedeni ile ağlamaya başlayınca anne Eliane Baby Shark şarkısını açtı. Sakinleşmeyen çocuğun imdadına ise eylemciler yetişti. Arabanın etrafını saran eylemciler hep bir ağızdan Baby Shark şarkısını söylemeye başlayınca bebek sakinleşti. Bu olay dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı.