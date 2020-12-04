İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Youtube'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformlarına ülkemizde temsilci ve ofis bulundurma şartı getirilmişti. Şartın vakti geçmesine rağmen yerine getirmeyen Instagram Facebook, Twitter, YouTube, TikTok uygulamalarına 30 milyon TL ceza kesildi.

04 Aralık 2020 Cuma 01:37
Youtube'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Takip Et:

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya yasası getirilerek Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlara temsilci bulundurma yasası getirilmişti. Bununla beraber bu mecraların ülkemizde ofisleri ve temsilcilikleri bulundurulması gerekiyordu. Temsilci bulundurmayan sosyal medya mecralarına ise yüklü miktarda para cezası kesileceği duyurulmuştu.

Temsilci bulundurma şartını karşılamayan Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a para cezası uygulandı. Her birine uygulanan 30 milyon TL ceza verildi. Cezalar karşısında bu mecraların Türkiye’de devam mı edeceği yoksa ülkemizden çekilecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Platformlar eğer cezalarını ödemeye devam etmez iseler intenet trafiği bant genişlikleri yarısı oranında daraltılabilecek ve ceza uygulanmaya devam edecek.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YouTubeCezaTemsilciYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BluTV neden açılmıyor? BluTv çöktü mü?
BluTV neden açılmıyor? BluTv çöktü mü?
Steam canlı yayın nedir, nasıl kullanılır?
Steam canlı yayın nedir, nasıl kullanılır?
Vivo Y51 özellikleri ve fiyatı
Vivo Y51 özellikleri ve fiyatı
App Store 2020 yılının en iyi uygulama ve oyunları
App Store 2020 yılının en iyi uygulama ve oyunları
iPhone 12 ve 12 Pro Türkiye ön sipariş fiyatları
iPhone 12 ve 12 Pro Türkiye ön sipariş fiyatları
Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?
Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

Popüler Haberler

Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kırmızı Oda Necdet karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek kimdir?
YKS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları ve tercihler için geri sayım başladı!
7. Hücredeki Mucize Filmi Oyuncuları Kimler? Filmin Konusu ve Film Vizyon Tarihi
Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar
Mehmet Özer ile Mutfakta programı bu haftaki konukları 31 Ekim 2020
Blu TV neden açılmıyor, neden yavaş?
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?
Polis Akademisi 27. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu
Survivor 2021 yeni sezon yarışmacı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.