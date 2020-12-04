Youtube'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya yasası getirilerek Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlara temsilci bulundurma yasası getirilmişti. Bununla beraber bu mecraların ülkemizde ofisleri ve temsilcilikleri bulundurulması gerekiyordu. Temsilci bulundurmayan sosyal medya mecralarına ise yüklü miktarda para cezası kesileceği duyurulmuştu.
Platformlar eğer cezalarını ödemeye devam etmez iseler intenet trafiği bant genişlikleri yarısı oranında daraltılabilecek ve ceza uygulanmaya devam edecek.
Son Güncelleme: 04.12.2020 18:51