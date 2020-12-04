Youtube'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya yasası getirilerek Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlara temsilci bulundurma yasası getirilmişti. Bununla beraber bu mecraların ülkemizde ofisleri ve temsilcilikleri bulundurulması gerekiyordu. Temsilci bulundurmayan sosyal medya mecralarına ise yüklü miktarda para cezası kesileceği duyurulmuştu.

Temsilci bulundurma şartını karşılamayan Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a para cezası uygulandı. Her birine uygulanan 30 milyon TL ceza verildi. Cezalar karşısında bu mecraların Türkiye’de devam mı edeceği yoksa ülkemizden çekilecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Platformlar eğer cezalarını ödemeye devam etmez iseler intenet trafiği bant genişlikleri yarısı oranında daraltılabilecek ve ceza uygulanmaya devam edecek.