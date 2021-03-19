YouTube yeni telif sistemi nasıl çalışacak?

Youtube yeni telif sistemi

Youtube’a içerik üreten kitleler gün geçtikçe artış göstermekte. Eskiden çok az kullanıcının bulunduğu bu ortamda zamanla kullanıcı sayısı ve içerik üreten sayısı da arttı. Ek gelir kaynağı olarak görülen Youtube’a ilgi gün geçtikçe artmakta. Fakat Youtube özel içerik oluşturan kişiler telif hakkında takılabilmektedir. Bu da başkasının hakkı olan video,müzik gibi şeylerin kullanılması demek oluyor. Yeni sistem ise kişilere telif hakkını ihlal etme uyarısını önceden gönderiyor. Paylaşılacak olan videolar yayınlanmadan önce telif haklarını ihlal edip etmediği kontrol ediliyor. Eğer ihlallik söz konusu ise bununla ilgili bir bilgi geliyor.

Youtube bu konu ile ilgili; Videonuz telif hakkı taleplerini Kontroller sayfasından filtreleyebilirsiniz. Böylece Youtube İş Ortağı Programı’na üye olanlar reklam durumunu görmek için de bu sistemi kullanabiliyor, dedi.