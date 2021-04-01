YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Tüm dünyada en çok video izlenme platformu YouTube, video yükleme çerçevesinde yeni bir karar aldı. Şirket yetkilileri yüklenen videoların altında bulunan beğenme ve beğenmeme ile ilişkili butonlarından birisini kaldıracağını duyururken kaldırılacak olan butonun 'Dislike' butonu olacağı öğrenildi.
Şirket şu anda beğenmeme sayılarını yok edecek birkaç ara yüzü testini gerçekleştirdikten sonra kullanıcılardan olumlu dönüş alınması halinde bu sayıların tüm videolarda gizlenmesi sağlanacağı öğrenildi. Bu özellikte ayrıca içerik oluşturucularının YouTube Studio ya giriş yaparak beğeni ve beğenmeme sayılarının kendileri tarafında tam olarak görmeye devam edecekleri aktarıldı.
Son Güncelleme: 01.04.2021 12:27