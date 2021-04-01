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YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

YouTube tarafından alınan bir kararda, videoların altında bulunan 'Dislike' sayıları bundan sonra görünmeyecek.

01 Nisan 2021 Perşembe 12:27
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
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Tüm dünyada en çok video izlenme platformu YouTube, video yükleme çerçevesinde yeni bir karar aldı. Şirket yetkilileri yüklenen videoların altında bulunan beğenme ve beğenmeme ile ilişkili butonlarından birisini kaldıracağını duyururken kaldırılacak olan butonun 'Dislike' butonu olacağı öğrenildi.

YouTube platformundan edinilen bilgilere göre beğenmeme yani 'Dislike' sayılarını göstermeyen yeni tasarımların test edildiği öğrenilirken bu tasarımlarla beğenmeme sayısını gizlemeye hazırlandığı bildirildi. Yönetimden yapılan açıklamada söz konusu bu özellik ile birlikte içerik oluşturan ve içerikle birlikte video yükleyen kişilerin beğenmeme kampanyalarına ilişkin bildirimlere bir yanıt olarak test edileceği belirtildi.

Şirket şu anda beğenmeme sayılarını yok edecek birkaç ara yüzü testini gerçekleştirdikten sonra kullanıcılardan olumlu dönüş alınması halinde bu sayıların tüm videolarda gizlenmesi sağlanacağı öğrenildi. Bu özellikte ayrıca içerik oluşturucularının YouTube Studio ya giriş yaparak beğeni ve beğenmeme sayılarının kendileri tarafında tam olarak görmeye devam edecekleri aktarıldı.



Son Güncelleme: 01.04.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
YotubeDislike SayılarıGizleme Kararı
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