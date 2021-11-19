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YouTube video indirme yolları! Youtube programsız video indir

Youtube'dan video indirmenin yolları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Youtube video indirme nasıl yapılır? İşte Youtube video indirme yolları...

19 Kasım 2021 Cuma 20:21
YouTube video indirme yolları! Youtube programsız video indir
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Youtube'dan video indirmenin yolları birçok kişi tarafından merak ediliyor. 

Facebook video indirme

İzlediğiniz bir videoyu kaydetmeyi istediğinizde, fareyi videonun üstüne getirmeniz gerekiyor. Bu işlemi yapınca yeşil bir düğme göreceksiniz. Bu düğmeyi görünye tıklayarak beklemeniz gerekiyor. İki saniye içerisinde uzantı, aralarından seçim yapacağınız mevcut formatlar ile kalite seçeneklerini arayacaktır.

Bu yöntem, Facebook duvarınızı aşağı kaydırdığınız zaman da çalışacaktır.

- Video URL'sini kopyalayın

Video URL'sini tarayıcının adres çubuğundan panoya kopyalayarak ya da videoya sağ tıklayıp bağlamsal medüned URL kopyala seçeneğine basın.

- SaveFrom.Net giriş kısmına URL yapıştırın

SaveFrom.net penceresinin açıldığı tarayıcı sekmesine geri göderek bağlantıyı giriş kısmına yapıştırmalısınız. Facebook video kaydetme işlemleri için genel olarak otomatik çalışmaktadır. Çalışmazsa arama düğmesini seçmeniz gerekiyor.

- İstediğiniz video kalitesini seçerek indirme seçeneğini seçin

Facebook video indirme kullanılmadan önce, mevcut kalite ile format seçeneklerinden bir tanesini seçmelisiniz. İndirme butonunu seçmeden önce açılır listeye tıklayarak listeden tercih ettiğiniz birini seçmeniz yeter.

Youtube video mp4 ya da mp3 indirme

- Video URL'si kopyalama

Videonun URL'sini tarayıcının adres çubuğundan panoya kopyalayarak ya da videoya sağ taklayarak bağlamsal menü üstünden URL kopyalama seçeneği seçilmeli.

- SaveFrom.Net giriş bölümüne URL yapıştırma

SaveFrom.net Youtube mp4 dönüştürücü penceresi açılan tarayıcı sekmesine yeniden dönerek bağlantının giriş kısmına yapıştırılması gerekiyor. Youtube video kaydetme işlemi için genel olarak otomatik çalışmakta. Otomatik çalışmıyorsa arama düğmesine basılmalı.

- İstenilen video kalitesi seçilerek indirme başlatılmalı

Youtube 1080p video indirme ücretsiz programının kullanımı öncesinde, mevcut kalite ile format seçeneklerinden birisini seçmelisiniz. İndirmeyi başlatmadan önce açılır listeye tıklayarak listeden istediğiniz birisini seçmelisiniz.

SaveFrom.net Helper'le Instagram video ile fotoğraf indirme

Bu indirme yöntemini kullanmak için yapılaması gereken tek işlem tarayıcıya eklemek. Eklendiği zaman, fare imlecini indirmeyi istediğiniz video ya da fotoğrafın üstüne getirdiğiniz zaman tarayıcı eklentisi küçük bir düğme şeklinde görünür. İndir seçeneği seçilerek video ya da fotoğraf dosyasını seri ve maksimum kalitede edinebiliyorsunuz. 


Son Güncelleme: 19.11.2021 20:21
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