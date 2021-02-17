YouTube Vanced programı nasıl yüklenir? YouTube Vanced ile reklamsız ve arka planda çalışma özelliği

Youtube Vanced programı ile Youtube Premium aynı özellikleri kapsamaktadır.
Youtube Vanced yükleme işlemi
- Bütün reklamlar engellenir
- Arka planda video oynatılabilir
- VP9 ve HDR video oynatmaya zorlama
- Bütün cihazlar için dokunarak yakınlaştırma özelliği
- Yansıtma özelliği
- PIP modu
- Video pencere stili düzenleme
- Videoyu tekrar oynatma
- Ses ve parlaklık düzeyleri video izlenirken dokunarak ayarlanabilir
- Çözünürlük ve oynatma hızı ayarlama seçenekleri
Root olmadan yükleme seçeneğinden faydalanmak için, MicroG Vanced kurulmalıdır. Youtube Vanced uygulamasının güncel sürümü indirilmelidir. Google Play mağazasından Split APK’s Installer uygulaması kurulmalıdır. Daha sonra bu uygulama açılmalıdır. İndirilen Vanced APK dosyası seçilerek kurulmalıdır. MIUI Optimizasyonu devre dışı bırakılmalıdır. Tüm bu aşamaların ardından uygulama kullanılabilir.
Son Güncelleme: 17.02.2021 23:16