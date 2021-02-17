YouTube Vanced programı nasıl yüklenir? YouTube Vanced ile reklamsız ve arka planda çalışma özelliği

Youtube Vanced programı ile Youtube Premium aynı özellikleri kapsamaktadır.

Youtube Vanced yükleme işlemi

Bütün reklamlar engellenir

Arka planda video oynatılabilir

VP9 ve HDR video oynatmaya zorlama

Bütün cihazlar için dokunarak yakınlaştırma özelliği

Yansıtma özelliği

PIP modu

Video pencere stili düzenleme

Videoyu tekrar oynatma

Ses ve parlaklık düzeyleri video izlenirken dokunarak ayarlanabilir

Çözünürlük ve oynatma hızı ayarlama seçenekleri

Premium özelliklerinden bağımsız ve kendine has bir uygulamadır. Özellikleri şunlardır:

Root olmadan yükleme seçeneğinden faydalanmak için, MicroG Vanced kurulmalıdır. Youtube Vanced uygulamasının güncel sürümü indirilmelidir. Google Play mağazasından Split APK’s Installer uygulaması kurulmalıdır. Daha sonra bu uygulama açılmalıdır. İndirilen Vanced APK dosyası seçilerek kurulmalıdır. MIUI Optimizasyonu devre dışı bırakılmalıdır. Tüm bu aşamaların ardından uygulama kullanılabilir.