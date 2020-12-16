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Youtube Türkiye ofisi ne zaman ve nerede açılacak? Youtube Türkiye temsiclisi kim olacak?

Youtube Türkiye’de temsilcilik açacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Youtube Türkiye ofisi ne zaman ve nerede açılacak, Youtube Türkiye temsilcisi kim olacak soruları gündem oldu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:36
Youtube Türkiye ofisi ne zaman ve nerede açılacak? Youtube Türkiye temsiclisi kim olacak?
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Sosyal medya platformlarının Türkiye’de şube bulundurmaları ve vergi dilimine alınmalarına ilişkin karar yürürlüğü girmişti. Bu kararın ardından Youtube Türkiye’de temsilcilik açacağını açıkladı. Dünyanın en büyük video içerik sitesi olan Youtube’un ülkemizde günlük izlenmesi 1 milyondan fazla olarak biliniyor.

Sosyal medya platformlarına yapılan son çağrının ardından Youtube temsilcilik açacağını duyurdu. Bu kararın ardından temsilciliğin nerede açılacağı ve sorumlusunun kim olacağı merak konusu oldu.

Youtube Türkiye temsilciliğinin nerede olacağı ve yetkilisinin kim olacağı henüz açıklanmadı. Öte yandan Youtube temsilcilik açmasına ilişkin bir açıklama yaptı ve açıklamasında Türkiye’de yasal bir yapı kurulacağını ancak bu yapının Türk hükümetinden bağımsız ve içeriklerine yönelik politik kararların alınarak kısıtlanmasına karşı olarak bir değişiklik yapmayacağını duyurdu.

Youtube yasayla birlikte Türk kullanıcıların verilerini Türkiye’ye taşımazsa yasayı çiğnemiş olacak ve ceza uygulanacak.



Son Güncelleme: 16.12.2020 21:36
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Anahtar Kelimeler:
YputubeTürkiyeTemsilcilik
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