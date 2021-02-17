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YouTube Shorts nedir? Youtube Shorts ne zaman yayınlanacak?

YouTube Shorts nedir? YouTube Shorts uygulaması TikTok'a rakip mi olacak? YouTube Shorts uygulamasını TikTok'tan ayıran özellikleri ne? YouTube Shorts uygulaması ne zaman yayınlanacak? YouTube Shorts uygulaması hangi ülkede deneniyor? Sosyal medya uygulamaları arasındaki yarışa bir yenisi daha eklendi. YouTube uygulaması yeni çıkartacağı YouTube Shorts video çekme uygulamasıyla TikTok'a rakip olmaya çalışıyor. Herkes YouTube Shorts uygulamasının ne olduğunu ve ne zaman kullanıma açılacağını araştırıyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 22:15
YouTube Shorts nedir? Youtube Shorts ne zaman yayınlanacak?
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YouTube Shorts Nedir? YouTube Shorts Ne Zaman Yayınlanacak?

Sosyal medya uygulamaları arasında yer alan YouTube, diğer bir sosyal medya uygulaması olan TikTok’a rakip olacak olan video özelliği Shorts’un beta versiyonunun Hindistan’da denenmeye başlanacağını açıkladı.

YouTube Shorts'ta videolar 15 saniyeyle sınırlı olacak ve platformda Çin şirketi ByteDance'a ait TikTok'takine benzer özellikleri içerisinde barındıracak. Hindistan, Çin'le yaşadığı sınır gerginliğinin ardından TikTok ve 58 diğer Çin merkezli uygulamayı yasaklamıştı. Bu dönemde, Hindistan, 120 milyon kullanıcıya ulaşan TikTok'un en büyük pazar alanıydı. YouTube Shorts, TikTok’un boşluğunu doldurmak için çıkarılan yerel uygulamalarla da rekabet içinde olacak.

Kısa Ve Yaratıcı Videolar İçerecek!

YouTube’un ürün yönetiminde Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Jaffe, Shorts’la kullanıcıların sadece mobil cihazlarını kullanarak gelişmiş araçlardan yardım alarak kısa ve yaratıcı içeriklere sahip videolar çekerek bunların yayımlanabilineceğini belirtti. Farklı videoların bir araya gelmesiyle çok segmentli kameranın kullanılacağı platformda hız kontrolü ve eller kullanılmadan çekimler yapılabilmesi için uygulamada geri sayım özelliğinin de olacağını vurguladı. YouTube Shorts kullanıcıları çekecekleri videolarına müziklerde ekleyebilecekler. Jaffe, Shorts'un Hindistan'daki denemeden sonra zamanla geliştirilerek ve yeni özellikler eklenerek diğer ülkelerde de kullanıma gireceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek ByteDance'a bu ülkedeki operasyonlarını bir Amerikan şirketine devretmesi için 12 Kasım'a kadar süre tanımıştı. Amerikalı Teknoloji firması Oracle, ByteDance’ın kendilerine teknolojik ortaklık önerisinde bulunduğunu açıkladılar. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un elinde bulunan kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabilme ihtimali olmasından endişe duyduklarını söyledi. Hindistan hükümeti de aynı durumdan dolayı ülkesinde TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı.

 

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 22:15
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