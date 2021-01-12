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Youtube programsız arka planda kesintisiz oynatma

Youtube'u kullanan insanların en büyük sorunu dinlediği müziği arka planda oynatamaması. Bundan dolayı pek çok Youtube kullanıcısı internet aracılığıyla ara planda müziğin devam etmesi için arayışlara başladı.

12 Ocak 2021 Salı 21:24
Youtube programsız arka planda kesintisiz oynatma
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Youtube arka planda oynatma (Programsız)

Youtube’da müzik dinlerken en büyük sorunlardan birisi arka planda çalmaması denilebilir. Çoğu youtube kullanıcısı dinlediği müziğin arka planda çalması için intenet üzerinden araştırmalarına başladı.

1.adım

Youtube uygulamasını telefonunuzda intenet tarayıcısı aracılığıyla açınız.

2.Adım

Ardından açmış olduğunuz intenet tarayıcısının seçenekler bölümüne girin. (Chrome’da sağ üst bölümde 3 nokta şeklinde gözükür)

3.Adım

Açılan seçenekler kısmından “Masaüstü Sitesi” butonunu tıklayınız.

4.Adım

Herhangi bir videoyu açın, ardından telefonunuzun ana menü tuşuna basıp direkt olarak ana menüye gidiniz.

5.Adım

Youtube telefonunuzun üst tarafında çalışmaya devam edecektir. Bildirim çubuğunu açın ve “Play” tuşuna basarak şarkıyı arka planda dinlemeye devam ediniz.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
YotubeArkaPlançalma
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