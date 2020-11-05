Youtube Premium üyelik çeşitleri ve iptal etme yolları

Günümüzde kullanıcılar tarafından kullanılan uygulamaların başında gelen Youtube ile ilgili yenilikler yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene içinde erişilebilir duruma gelen Youtube Premium özelliği ile birlikte kullanıcılara oldukça güzel özellikler sunuluyor.

Youtube Premium Nasıl İndirilir?

Youtube Premium’u indirilebilmesi için uygulamanın cihaza indirilmesi ardından bireysel ve aile için ortaya konan paketlerden istenilenlerin seçilmesi ve sonrasında oyasıya müzik keyfine kesintisiz, reklamsız ve arka planda çalabilecek şekilde varabilirsiniz. Aşağıdaki kısımda indirime işlemleri sıralanmıştır.

Youtube uygulamasına giriş yapıp,

Profil fotoğrafı simgenize tıklayıp,

Ayarlara giriş yapıp,

Kitaplık ve indirilenler seçeneğini seçip,

İndirme bağlantısına tıklayıp,

Tüm bağlantı türlerini seçip,

İndirme işleminiz tamamlayabilirsiniz.

Youtube Premium Nasıl Abone Olunur?

Abone olunabilmesi için Youtube girildikten sonra Premium sekmesine geçiş yapılması gerekmektedir. Burada ilgili alanların geçilmesiyle birlikte ilk 3 ay ücretsiz sürüm kullanılmaya başlanabilmektedir. Bu 3 ayın sonunda kullanıcılar hizmetlerden memnun kalmaları halinde aboneliklerini ücretli bir şekilde devam ettirebilmektedirler. Abonelikler kapsamında 4 seçenek bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Tek kişilik bireysel abonelik paketi,

Yalnızca YouTube müzik aboneliği(bireysel)

5 kişilik aile abonelik paketi,

Yalnızca youtube müzik aboneliği(aile)

Youtube Premium Özellikleri

Youtube Premium ile birlikte kullanıcılar abone olunan kanalların son videolarını istemeleri halinde otomatik olarak indirebilmekte, reklam kesintisi yaşamadan video keyfini yaşayabilmekte, müzikleri yüksek kaliteli bir şekilde arka plandan dinlemeye devam edebilmekte ve ekran içinde ekran özelliği ile farklı bir işlem sırasında videoları izlemeye devam edebilmektedirler.

Youtube Öğrenci Aboneliği

Youtube Premium Nasıl İptal Edilir?

Youtube Premium özelliği öğrenciler için her ay 16.99 TL yerine 9.99 TL’ye sunuluyor. Öğrenciler için oluşturulan bu kampanya ile birlikte ayrıcalıkların faydalanılması mümkün hale geliyor.

Youtube Premium’un iptal edilebilmesi için aşağıdaki kısımda sıralanmış olan adımlar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu adımlar gerçekleştirildikten sonra abonelik süresi sonlanana kadar abonelik avantajlarından yararlanılabilecektir.

Ücretli üyeliklere tıklayın,

İptal etmek istediğiniz üyeliğe tıklayın,

İptal et butonuna tıklayın,

İptal nedeninizi seçerek ileri butonuna dokunun,

Evet, iptal et’ e tıklayın

Youtube Premium Nasıl Duraklatılır?

Youtube Premium’un iptal etmek yerine 1 ile 6 ay arasında duraklatılması mümkün olmaktadır. Bunun yapılabilmesi için aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Profil resminizden ücretli üyeliklere tıklayıp,

Duraklatmak istediğiniz pakete tıklayıp,

Devre dışı bırak butonuna tıklayıp,

Duraklat’ a tıklayıp

Kaç ay duraklatılacağının seçilmesi gerekmektedir.

Bu süre boyunca üyeliğin avantajları kullanılamamaktadır. Duraklatma sonlandırılmak istendiğinde hesaba giriş yapılan kısımdan yeniden aktif hale getirilebilmektedir.

Youtube Kanal Üyeliği İptal Etme

Kanala ücretli bir şekilde üye olunabilmesine karşılık bu üyeliklerin iptal edilmesi için de ekstra işlem yapılması gerekmektedir. Bu üyelikler herhangi bir işlem yapılmadığında her ay yenilenmektedir. İptal edilebilmesi için hesaba giriş yapılması ve iptal edilmek istenen kanal üyeliğinin seçilerek ayrıcalıkları göster kısmında seçilmesi gerekmektedir. İptal et seçeneğine basıldığında üyelik iptal edilecek sonraki ay faturalandırma yapılmayacaktır.

Youtube Premium Üyelik Devam Ettirme

Üyeliklerin duraklatılması ardından devam ettirilebilmesi için profil resmi üzerinden ücretli üyeliklere basılması ve ardından devam ettir denilmesi yeterli olmaktadır. Tekrar duraklatılmak istendiğinde ise yukarıdaki kısımda anlattığımız şekilde duraklatılabilmekte, istendiği zaman yeniden devam ettirilebilmektedir.