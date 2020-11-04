Youtube Premium nedir? Kayıt olma ve İptal etme işlemleri nasıl yapılır?

YouTube Premium, YouTube video platformu tarafından abonelik üzerine sunulan video ve müzik hizmetleridir. YouTube Premium’ un normal YouTube’ den farklı olarak sunduğu özellikler ise; video ve müzikleri reklamsız bir şekilde izlemek, mobil cihazlar için video indirme, arka planda video ve müzik çalma ve YouTube müzik akışına kullanmak.

Youtube Premium İndirme Rehberi:

Uygulamayı mobil uygulama mağazalarından indirerek bireysel ya da aile paketlerini kullanabilirsiniz. Eğer sizde video izlerken durmadan çıkan reklamlardan rahatsızlık duyuyorsanız hemen Premium servisine geçiş yapabilirsiniz. İndirme işlemi ise:

*Youtube uygulamasına girin,

*Profil fotoğrafınızın yer aldığı yere basın,

*Ayarlar paneline girin,

*Kitaplık ve indirilenlere girin,

*Karşınıza çıkacak indirme bağlantısına tıklayınız,

*İndirme bağlantısı adlı kısma tıklayınız,

*Tüm bağlantı türleri,

*Böylelikle indirme işlemini bitirebilirsiniz.

YouTube Premium’ a Abone Olmak:

Abonelik işlemleri ise çok basittir. Eğer aboneliğinizi bilgisayar aracılığı ile yapacaksanız; Youtube’ un sayfasına giriş yapılarak sol tarafta kalan menüyü açın, açılan menünün alt tarafında “Youtube Premium” sekmesine tıklayınız ve aboneliğinizi oluşturunuz. Eğer mobil aracılığı ile yapılacaksa, Youtube uygulamasına giriş yapın, sağ üstte yer alan profil simgesine dokununuz ve aboneliğinizi oluşturun. Oluşturacağınız aboneliklerin ilk 2 ayından ücret alınmayacaktır işte o paketler;

*Bireysel abonelik paketi,

*Sadece Youtube müzik servisi için bireysel abonelik,

*5 Kişiyi kapsayan aile paketi,

*Sadece Youtube müzik servisi için aile aboneliği.

Youtube Premium Ne Gibi Yararlar Sağlar:

Türkiye’ de kullanıma açılması için uzun bir süre zarfı boyunca düzenlenen Youtube Premium servisi, yurtdışında kullanıcıya sunduğu tüm özellikleri Türkiye’ ye de sunmaktadır. Bu özellikler:

*Abone olunmuş kanalların son videolarını otomatik bir şekilde yükleme,

*Herhangi bir reklamla karşılaşmama,

*Başka bir uygulamaya girdiğinizde ya da ekranı kapattığınızda arka planda video ve müzik oynatmaya devam etme,

*Youtube videolarını izlerken ekran içinde ekran şeklinde farklı uygulamalarda gezinirken kullanma imkanı.

*İstediğiniz videolar ve müzikleri indirebilmek.

Youtube Premium Kaç Ay Ücretsiz Denenebilir:

İndireceğiniz uygulama ya da Youtube Premium adresinden ücretsiz deneme butonuna tıklanarak açılan pencerede satın alım işlemini tamamlamanızın ardından kart bilgilerinizi giriniz. Kart bilgilerinizi girdikten sonra ücretsiz deneme sürecini başlatabilmektesiniz. Yapmış olduğunuz üyelik ise siz iptal etmez iseniz her ay yenilenmeye devam etmektedir. Eğer size tanınan 3 aylık ücretsiz denemeden memnun değilseniz Youtube Premium üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Youtube Öğrenci İçin Abone Paketi:

Youtube Premium’ da öğrenciler için abonelik sistemi hayata geçirildi. Hayata geçirilen bu paket ile öğrencilik hayatına devam etmekte olan öğrenciler daha uygun fiyata Youtube Premium’ dan yararlanabilecek. Kişinin Youtube Premium Öğrenci paketi uygulamasını kullanabilmesi için ise öğrenciliğini yılda bir kez onaylaması gerekmektedir. Abonelik alınmadan önce doğrulama işlemleri SheerID’ da yönlendirilmektedir. Sonrasında öğrenci 9. 99 Türk Lirasından bu paketten yararlanabiliyor. Bu ücret normal kullanıcılar için 16, 99 Türk Lirasıdır. Paket içeriği standart ile aynıdır.

Youtube Premium İptal İşlemleri:

Birey ücretli bir şekilde Youtube Premium hizmetinden yararlanmaya başlar ve bu hizmet birey iptal edene kadar devam eder. Yani faturada birey iptal etmediği müddetçe gelecektir. İptalin ardından ise ücret alınmamaya başlar. İptal ettiğiniz ay için ise o ayki faturanın sonuna kadar hizmetlerden yararlanmaya devam edersiniz. İptal işlemleri için ise;

*Ücretli üyelikler paneline girin,

*İptalini yapacağınız üyeliği seçin,

*Ekrana gelecek iptal et butonuna tıklayın,

*İptal etme nedeninizi seçip ileri tuşuna tıklayın,

*Evet, iptal et adlı butona tıklayıp işlemi bitirin.

Youtube Premium Duraklatma İşlemi:

Mevcut üyeliği iptal etmektense, kısa bir zaman dilimi için duraklatılma yapılabilir. Bu duraklatılmanın zaman dilimi ise 1 ile 6 ay arasında olmaktadır. Duraklatma işlemini yaptığınız taktirde mevcut faturanın ardından duraklatma işlemi devreye girecektir ve böylece fatura döngünüzde duraklayacaktır. Duraksama döneminde ise çoğul paket kapsamında yer alan kimse herhangi bir Youtube Premium özelliğinden yararlanamaz. Abonelik döneminde indirdiğiniz içerikler korunmaya devam eder ama duraksama dönemi bitmeden erişime açık olmaz. Duraklatmanın ardından aboneliğe döndüğünüzde ücret değişmez. Duraklatma işlemleri için ise:

*Profil fotoğrafının olduğu panelden ücretli üyelikler seçeneğine tıklayın,

*Duraklatmak istediğiniz pakete girin,

*Devre dışı bırak seçeneğine tıklayın,

*Duraklat seçeneğine tıklayın ve kaç ay boyunca duraklatılacağını seçiniz. Ardından işlemi tamamlayın.

Youtube Premium Para İadesi Almak:

Ücretli olarak üyelik alma işlemleri esnasında size tanınmış ücretsiz üyelik imkanına son verdiğiniz taktirde tarafınıza herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Sözleşmede yer edindiği gibi para iadesi yapılmaz ama birey iptal ettirdiği ayın sonuna kadar kullanıma devam eder.

Kanal Üyeliği İptali:

Youtube ücretli abonelik sisteminde, üyeliğinizi iptal edene kadar faturalandırma devam etmektedir. Yani kullanmasanız da ücret işlenmeye devam eder. Kanal aboneliğinizi iptal etmek isterseniz ise:

*Oturum açınız,

*Link üzerinden giriş işlemini gerçekleştirin,

*İptalini yapmak istediğiniz kanalı seçin,

*Ayrıcalıkları göster seçeneğine girerek ayarlar bölümüne giriniz,

*Üye olduğunuz kanallar listesinden, iptalini gerçekleştireceğiniz kanalı bulup üyeliğimi iptal et butonuyla işlemi gerçekleştirin.

Youtube Premium Aboneliğini Devam Ettirme:

Duraklatma işlemi yaptığınız aboneliğinizi tekrar açmak için:

*Profil Fotoğrafında yer alan ücretli aboneliğe tıklayınız,

*Devam ettirmek istediğniz profili seçerek, devam ettir diyiniz.