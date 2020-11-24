Youtube para kazanma aktifleştirme şartları nelerdir? Youtube para kazanma ve para kazanma aktifleştirme işlemleri

2005 yılında kurulan ve dünyanın en çok izlenme sayısına sahip olan video içerik sitesi Youtube, son yıllarda bir çalışma alanı olarak ortaya çıktı. Youtube üzerinden birçok kişi kendine özel sayfalar açıp bu sayfalara videolar yükleyerek ciddi anlamda maddi gelir elde etmeye başladı.

Youtube’dan nasıl para kazanılır?

Youtube içerik üretecek olan kullanıcılarına ilk olarak Youtube İş Ortağı Programı’na başvuru yapmalarını şart koymaktadır. Kabul görülmesi halinde Youtube üzerinden kanal açılmaktadır. Kanalı açacak kişi genel ahlak kuralları ve telif haklarına dikkat ederek kanalında bulunacak görselleri düzenler.

Youtube kanalı nasıl açılır?

Youtube üzerinden para kazanmak için en az 1000 abone, 10.000 görüntülenme ve son 12 ayda 4.000 saat izlenme oranının olması gerekmektedir.

Youtube kanalı açmak oldukça kolaydır. Öncelikle yapılacak işlemler şu şekildedir;

Gmail hesabı açmak,

Kanal adı ile beraber içeriklere uygun hesap ayarları yapmak,

Youtube ana sayfasına giriş yapmak,

Youtube’a Gmail hesabını eklemek,

Ardından kanalın içeriğine uygun yorum, beğeni gibi eylemleri seçmek ve ayarlamak,

Kanalın adını girmek ve sayfa düzenini belirlemek,

Bu işlemlerin ardından ilk video yüklenmeye hazır bir kanal ortaya çıkmış olacak.

Youtube para kazanma nasıl aktifleştirilir?

Youtube’dan para kazanmak için İş Ortağı programının şartlarının kabul edilmesi gerekir. Ardından Kanal ve Durum özelliklerini giriş yaparak para kazanma butonunun etkinleştir seçeneğine tıklanmalıdır. Youtube ödemelerini alabilmek için Adsense hesabı oluşturulmalıdır. Ayrıca üretilen tüm videolardan para kazanmak adına reklam türlerinin seçilmesi gerekir.

Bu ayarlar Youtube Hizmet Şartları ve Topluluk Kuralları kapsamında değerlendirilecek ve değerlendirmenin ardından para kazanmaya başlayabilirsiniz.