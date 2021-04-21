YouTube Kids nedir? Youtube Kids nasıl kullanılır?

Çocukların intenette uzun saatler vakit geçirmesi dolayısı ile pek çok ebeveyn tedirgin. Youtube’da çokça vakit geçiren çocuklar her içeriğe tek tıkla ulaşabiliyor. Bu durum karşısında bir adım atan Youtube, Youtube Kids adında yeni bir uygulamaya imza atıyor. Bu uygulama çocukların intenette rahatlıkla vakit geçirdiği bir alan olacak.

Youtube Kids nedir?

Youtube’un geliştirdiği yeni uygulama ve intenet sitesinde yalnıza çocuklara uygun içerikler yer alacak. 3-10 yaş arası çocuklara uygun olacak platformda çocukların yaş grubuna dair içerikler 8-12, 5-7 ve 4-3 yaş arası olarak gruplandırılacak. Youtube Kids’de vakit geçiren çocukların ebeveynlerinin gözü arkada kalmayacak çünkü sitede yalnızca çocukların izlemesine uygun içerikler bulunabilecek. Youtube Kids yakında kullanıcılara sunulacak.