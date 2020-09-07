İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2020 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? Youtube Kanal satışı yasal mıdır? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 7 Eylül 2020 Pazartesi gününde yayınlanan haberimizde Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? Youtube Kanal satışı yasal mıdır? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:52
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2020 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Takip Et:

Dünyada ve Türkiye’de en sık kullanılan sosyal medya platformları içerisinde yer alan YouTube, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor. Video platformlarına yönelik önemli ölçüde ilgi varken, YouTube kanal satışlarına dair neler olabileceği merak ediliyor. Google statüsüne göre kanal satışları yasak olmasına karşın günümüzde pek çok kişi kanal devri yapıyor.

YouTube kanalı nasıl satılır?


YouTube kuralları gereğince tespit edilen bazı katı seçenekler bulunmaktadır. Kanal satışları yasaktır ve kanalı devredebileceğiniz herhangi bir ayar paneli bulunmamaktadır. Dünya genelinde en sık kullanılan dijital videolu içerik platformu olan YouTube’da reklam modelleriyle yayıncılara kazandırdıklarından sisteme olan yönelik de büyük ölçüde artış göstermiştir.

YouTube kanalının satışını gerçekleştirebilmek için bu işlerle ilgilenen insanların olduğu ortamlara girmeniz gerekmektedir. Webmaster veya çok daha geniş kapsamlı forumlarda kanalınızı satışa çıkarabilirsiniz. YouTube kanalı satışlarında güvenilir ticaret konusunda hassasiyetinizi ortaya koymanız gerekir.

YouTube kanal değeri nasıl belirlenir?

Kanalınızın geliri varsa gelir üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Öneğin aylık ortalama 1000 TL kazanan bir YouTube kanalı 6 aylık geliri ve kanal açma maliyetleriyle 10.000 TL’ye satılabilmektedir. Geliri olmayan kanallardaysa kanal ismi, video istatistiği gibi parametreler dikkate alınmak suretiyle 1000 TL’ye kadar satılabiliyor.  



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YouTube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hyundai Tucson hazır - Yeni Tucson dünya lansmanından önce kendini gösteriyor!
Hyundai Tucson hazır - Yeni Tucson dünya lansmanından önce kendini gösteriyor!
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi

Popüler Haberler

80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 7 Eylül 2020 Pazartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2020
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2020 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Esra Erol yayından kaldırıldı mı? 7 Eylül 2020 Pazartesi Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak?
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2020 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Ehliyet nasıl çıkarılır 2020 ehliyet alma şartları nedir?
Yemin dizisi Suna neden yok, diziden ayrıldı mı? Yemin dizisi Suna nerede?
Beşiktaş Ümraniyespor 3 -1 maçının özeti ve golleri
En Yüksek ve En Düşük Taban Puanda Kalan Öğretmenlik Branşları
Zemheri dizisi hangi diziden uyarlama?
DASK belgesi çıkarmak için neler gereklidir, hangi evraklar?
HES kodu nasıl nasıl alınır? HES kodu başvurusu nasıl yapılır?
Aile hekimini değiştirmek mümkün müdür? 2020 aile hekimi ne kadar sürede değişir?
Vodafone ücretsiz 3 GB ücretsiz internet için Vodafone Seni Seviyorum testi
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
Moldova yaşam şartları nasıl? 2020 Moldova asgari ücretleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.