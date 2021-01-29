İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2021 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?

Gündemde halen yer almaya devam eden YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli? haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 29 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 07:04
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2021 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Takip Et:

Dünyada ve Türkiye’de en sık kullanılan sosyal medya platformları içerisinde yer alan YouTube, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor. Video platformlarına yönelik önemli ölçüde ilgi varken, YouTube kanal satışlarına dair neler olabileceği merak ediliyor. Google statüsüne göre kanal satışları yasak olmasına karşın günümüzde pek çok kişi kanal devri yapıyor.

YouTube kanalı nasıl satılır?

YouTube kuralları gereğince tespit edilen bazı katı seçenekler bulunmaktadır. Kanal satışları yasaktır ve kanalı devredebileceğiniz herhangi bir ayar paneli bulunmamaktadır. Dünya genelinde en sık kullanılan dijital videolu içerik platformu olan YouTube’da reklam modelleriyle yayıncılara kazandırdıklarından sisteme olan yönelik de büyük ölçüde artış göstermiştir.

YouTube kanalının satışını gerçekleştirebilmek için bu işlerle ilgilenen insanların olduğu ortamlara girmeniz gerekmektedir. Webmaster veya çok daha geniş kapsamlı forumlarda kanalınızı satışa çıkarabilirsiniz. YouTube kanalı satışlarında güvenilir ticaret konusunda hassasiyetinizi ortaya koymanız gerekir.

YouTube kanal değeri nasıl belirlenir?

Kanalınızın geliri varsa gelir üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Öneğin aylık ortalama 1000 TL kazanan bir YouTube kanalı 6 aylık geliri ve kanal açma maliyetleriyle 10.000 TL’ye satılabilmektedir. Geliri olmayan kanallardaysa kanal ismi, video istatistiği gibi parametreler dikkate alınmak suretiyle 1000 TL’ye kadar satılabiliyor.  



Son Güncelleme: 29.01.2021 07:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YouTube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri
Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklama fiyatı açıklandı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda konaklama fiyatı açıklandı
Whatsapp kullanıcıları şimdi de virüs ile karşı karşıya
Whatsapp kullanıcıları şimdi de virüs ile karşı karşıya
İstanbul'a ofis açacak olan Netflix, yönetici alımı için iş ilanı yayınladı
İstanbul'a ofis açacak olan Netflix, yönetici alımı için iş ilanı yayınladı
WhatsApp'ta yeni virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor
WhatsApp'ta yeni virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor
Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi
Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
MasterChef Evde profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol tarifi ve yapımı
2020 takviminde kaç gün resmi tatil var?
Ölümünden 47 yıl geçen İsmet İnönü saygıyla anılıyor
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan doğum tarihi
İşçi, işveren için iş kazası bildirmeme cezası ne kadardır? İş kazası bildirim süresi kaç gündür? İş kazasını sgk'ya zamanında bildirmemenin cezası
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2021
Part time çalışan işçinin kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? 2021
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.