İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2020 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?

YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 00:11
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2020 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Takip Et:

Dünyada ve Türkiye’de en sık kullanılan sosyal medya platformları içerisinde yer alan YouTube, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor. Video platformlarına yönelik önemli ölçüde ilgi varken, YouTube kanal satışlarına dair neler olabileceği merak ediliyor. Google statüsüne göre kanal satışları yasak olmasına karşın günümüzde pek çok kişi kanal devri yapıyor.

YouTube kanalı nasıl satılır?


YouTube kuralları gereğince tespit edilen bazı katı seçenekler bulunmaktadır. Kanal satışları yasaktır ve kanalı devredebileceğiniz herhangi bir ayar paneli bulunmamaktadır. Dünya genelinde en sık kullanılan dijital videolu içerik platformu olan YouTube’da reklam modelleriyle yayıncılara kazandırdıklarından sisteme olan yönelik de büyük ölçüde artış göstermiştir.

YouTube kanalının satışını gerçekleştirebilmek için bu işlerle ilgilenen insanların olduğu ortamlara girmeniz gerekmektedir. Webmaster veya çok daha geniş kapsamlı forumlarda kanalınızı satışa çıkarabilirsiniz. YouTube kanalı satışlarında güvenilir ticaret konusunda hassasiyetinizi ortaya koymanız gerekir.

YouTube kanal değeri nasıl belirlenir?

Kanalınızın geliri varsa gelir üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Öneğin aylık ortalama 1000 TL kazanan bir YouTube kanalı 6 aylık geliri ve kanal açma maliyetleriyle 10.000 TL’ye satılabilmektedir. Geliri olmayan kanallardaysa kanal ismi, video istatistiği gibi parametreler dikkate alınmak suretiyle 1000 TL’ye kadar satılabiliyor.  



Son Güncelleme: 25.08.2020 00:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YouTube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hyundai Tucson Power Edition yenilenmiş versiyonu satışa çıkarıldı! İşte teknik özellikleri
Hyundai Tucson Power Edition yenilenmiş versiyonu satışa çıkarıldı! İşte teknik özellikleri
Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!
Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!
Hyundai Assan ile 11Sight işbirliği yaptı! Online Showroom hizmetinde yeni dönem
Hyundai Assan ile 11Sight işbirliği yaptı! Online Showroom hizmetinde yeni dönem
Hyundai SUV modeli Tucson 2021'in tasarımı casus fotoğraflardan esinlenerek paylaşıldı!
Hyundai SUV modeli Tucson 2021'in tasarımı casus fotoğraflardan esinlenerek paylaşıldı!
Hyundai yeni modeli Elantra N Line'ın tanıtımını gerçekleştirdi
Hyundai yeni modeli Elantra N Line'ın tanıtımını gerçekleştirdi
Türk Telekom sil süpür ile 10 GB bedava internet kampanyası!
Türk Telekom sil süpür ile 10 GB bedava internet kampanyası!

Popüler Haberler

Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2020 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Günlük burç yorumu 26 Ağustos 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek?
2020 Ağustos e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Gülşah Ve Kaynanası Emine kimdir?
Prof. Doktor Haydar Baş öldü mü? Haydar Baş kimdir? Kaç yaşında?
İstanbul Havalimanına Ulaşım Sağlayacak Metro Hatları Ne Zaman Hizmete Girecek? Tarihler Belli Oldu!
Benim Adım Melek Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Doğanoğlu hakkında bilgiler
2019 Magnum Maserati çekilişi ne zaman yapılacak? Çekiliş son başvuru tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih
Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? YETA başvuru tarihleri
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 25 Ağustos 2020 Salı
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları nelerdir? 3 Banka anında 10 Bin TL veriyor
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Dikkatleri üzerinize çekecek harika kıvırcık saç modelleri 2020
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.