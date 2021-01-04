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Youtube kanal alış ve satışında nelere dikkat edilmeli? 2021

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Youtube kanal alış ve satışında nelere dikkat edilmeli? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 04.01.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:20
Youtube kanal alış ve satışında nelere dikkat edilmeli? 2021
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Dünyada ve Türkiye’de en sık kullanılan sosyal medya platformları içerisinde yer alan YouTube, her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor. Video platformlarına yönelik önemli ölçüde ilgi varken, YouTube kanal satışlarına dair neler olabileceği merak ediliyor. Google statüsüne göre kanal satışları yasak olmasına karşın günümüzde pek çok kişi kanal devri yapıyor.

YouTube kanalı nasıl satılır?

YouTube kuralları gereğince tespit edilen bazı katı seçenekler bulunmaktadır. Kanal satışları yasaktır ve kanalı devredebileceğiniz herhangi bir ayar paneli bulunmamaktadır. Dünya genelinde en sık kullanılan dijital videolu içerik platformu olan YouTube’da reklam modelleriyle yayıncılara kazandırdıklarından sisteme olan yönelik de büyük ölçüde artış göstermiştir.

YouTube kanalının satışını gerçekleştirebilmek için bu işlerle ilgilenen insanların olduğu ortamlara girmeniz gerekmektedir. Webmaster veya çok daha geniş kapsamlı forumlarda kanalınızı satışa çıkarabilirsiniz. YouTube kanalı satışlarında güvenilir ticaret konusunda hassasiyetinizi ortaya koymanız gerekir.

YouTube kanal değeri nasıl belirlenir?

Kanalınızın geliri varsa gelir üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Öneğin aylık ortalama 1000 TL kazanan bir YouTube kanalı 6 aylık geliri ve kanal açma maliyetleriyle 10.000 TL’ye satılabilmektedir. Geliri olmayan kanallardaysa kanal ismi, video istatistiği gibi parametreler dikkate alınmak suretiyle 1000 TL’ye kadar satılabiliyor.  



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:20
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Anahtar Kelimeler:
YouTube
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