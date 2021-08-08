Youtube İzlenme Nasıl Arttırılır? İşte Detaylar

YouTube sosyal medyada yer alan video paylaşım platformları arasında en çok tercih edilen sitelerin başında yer alıyor.YouTubediğer sosyal medya platformlarından farkı çok popüler olması ile birlikte yayın yapan kişilere de belirli şartlar dahilinde para kazandırması. Ayrıca bilgi içerikli videolarında yer aldığı YouTube birçok kişinin öğrenmek istediklerini izleyerek bulabildiği bir platform olması nedeniyle dikkatleri çekiyor. Zaten oldukça geniş bir kitleye sahip olan YouTube, gün geçtikçe daha çok kişi tarafından daha geniş kitlelerce kullanılıyor.

Google'da yapılan arama sonuçlarında söylenmiş olan sözleri dakika dakika bulmak da mümkün. Bu yeni özelliği sayesinde YouTube'da daha popüler hale geliyor. Bu yüzden YouTube videolarında senaryo eklenmesi de en önemli özellikler arasında yer alıyor. Bu tamamen isteğe bağlı bir seçenek fakat bu özelliği kullanmak ve yazıları eklemek oldukça faydalı oluyor. Bu sayede YouTube'da bulunan videonuzun içeriğinde nelerin olduğu sözlü bir şekilde de belirtilmiş oluyor. Arama seçeneklerinde karşımıza çıkan bu özellik daha fazla izleyiciyi kanalınıza,dolayısıyla videolarınıza çekmenizi sağlıyor.

Bunların haricinde yine YouTube tarafından geliştirilmiş araçların mümkün olan hepsini kullanmak faydalı ve mantıklı bir seçenek. Hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden video içeriklerinizin daha çok izlenmesini sağlamak istiyorsanız, kart eklemesi yapabilirsiniz.Ekleyeceğiniz kartlar vasıtasıyla videolar arasında geçişler yapmak mümkün olmaktadır. Ayrıca playlist oluşturarak videonuzun sonuna eklemek ve birden fazla videonuzun peşpeşe izlenmesine sağlamak bu özellikler sayesinde gerçekleşiyor. Ayrıca bu kartları kullanarak başka Youtuberlar ile çekmiş olduğunuz videolarda onların kanallarını da göstermeniz mümkün oluyor.

Youtube Kartları Kullanarak Daha Fazla İzlenin

Yazımızın üst kısımlarında bahsetmiş olduğunuz özelliklere ek olarak abonelik kartı ekleyebilirsiniz. Böylece kanalımızın daha hızlı yükselmesine katkıda bulunabilirsiniz. Bilindiği gibi YouTube abone sayısı bir YouTube kanalı için oldukça önemli bir kavram. Bu sayede yüklemiş olduğunuz videolar sizi takip eden abonelerin ana sayfalarında görünerek daha çok kişinin videolarınızda haberdar olması ve izlemesi sağlanmakta. Ayrıca abonelerin bildirimlerini açık olması halinde kullanmış olduğu bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlarda yüklemiş olduğunuz videoların bildirimleri görünecektir. Böylece kolay bir şekilde daha fazla kişiye videolarınızı ulaştırma imkânına sahip olursunuz.

Geniş açıdan bu olayı bakacak olursa YouTube abone sayınız ne kadar fazla olursa kanalınızın izlenme oranı da o kadar yüksek olacaktır. Eğer yeterli sayıda aboneye sahip değilseniz,YouTube abone arttırma yöntemleri hakkında aramalar yapabilirsiniz fakat sonuca ulaşmak istiyorsanız satın alma işlemleri abone sayınızın hatrı sayılır bir oranda artmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte paylaşmış olduğunuz video içeriklerinin daha fazla izlenebilmesi için Youtube izlenme satın al hizmetler önemli yapı taşları olmaktadır. Birçok Youtuber daha iyi bir seviyeye gelmek için bu hizmetleri tercih etmektedir.

Youtube Videolarından Nasıl Para Kazanılır ?

Dünyanın en popüler ve en çok kullanılan sosyal medya platformu olan YouTube'da son dönemlerde video paylaşım hızı artışı oldukça ciddi boyutlara ulaştı. Bu yüzden iyi birYoutuber olmak isteyen kişiler birçok kişiyle rekabet içerisinde bulunmak zorunda. Bu zorlu süreçte sizin videolarınızın beğenilip benzerinin yapılması ve Seo ayarları ile sizin videolarınızın önüne çıkarılması mümkün. Bu yüzden bunu engellemek ve para kazanmak için video üreticilik olayını en iyi şekilde gerçekleştirmeniz gerekmekte. Kendi üretmiş olduğunuz video içeriklerinizin özgü hale gelmesini sağlamak ve bunu doğru kriterler ile kullanıcılarla paylaşmak bu videolarda aradığınız verimi almanıza katkıda bulunacaktır.

Birçok ünlü Youtuber yayınlayacakları video içerikleri için yayınlama günü ve saatine kadar tüm ayrıntıları belirlenmektedir. Böylece aboneler hangi gün hangi saatte videoların yayınlanacağını bildiği için o tarihte mevcut YouTube kanalına girerek yeni videoyu izlemektedir.Youtube izlenme arttırma için bugünün yöntemleri planlamanız arasına eklemek işinizi daha iyi yapmaya neden olacaktır. Böylece ulaşmak istediğiniz hedeflere daha hızlı ve daha başarılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Videolarınızı Doğru Kişilere Ulaştırmak İçin Özel Hizmetler Satın Alın

Video içeriklerini hazırlamak ve paylaşmak için harcadığınız emeğin karşılığını tam olarak almak istiyorsanız, bunun için hedef kitlenizi belirlemeli ve buna uygun kategoride yayınlara devametmelisiniz. Böylece belirlemiş olduğunuz kategori ve içeriklerle, ulaşmak istediğiniz abone kitlesine doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca aranızda organik bir bağ oluşarak etkileşiminiz daha kuvvetli olacaktır.YouTube'ta paylaşım yapmak istediğinizde cinsel içerikli veya kişilere hakaret içeren videolar paylaşmadığınız sürece hemen hemen tüm video içeriklerini özgür bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte her gün binlerce video yayını YouTube bireysel içerik hesapları için ciddi seviyelerde kazanç elde etme imkanı da sunuyor.

Her gün YouTube'da bireysel kullanıcı hesapları tarafından birçok video paylaşımı yapılmaktadır.YouTube kanallarının büyümesi açısından bireysel kullanıcı hesap sahipleri aşırı çaba göstermektedir fakat gerekli çabayı göstermekle birlikte sabretmeyi becerebilen YouTube kanal sahibi sayısı oldukça azdır. Bu yüzden birçok kişinin çabaları boşa gitmektedir. İzlenme arttırma, abone sayısını arttırma video beğeni sayısını arttırma gibi birçok hizmet için YouTube Market’itercih edebilirsiniz.Youtube Market üzerinden yapacağınız hizmet satın almalar sayesinde kanalınızın büyümesini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunu hemen şimdi yapmak istiyorsanız, yapacağınız en doğru şey Youtubemarket.net adresini ziyaret etmek olacaktır.