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Youtube görüntülenme sayısı ve izlenme nasıl artırılır? Youtube çok izlenme için yöntemler

Popüler video içerik kanalı olan YouTube, günden güne kendini geliştirirken uygulamayı kullanan kullanıcılar daha çok para kazanmanın yollarını arıyor. Görüntüleme sayısının yüksek olmasını isteyen youtuberlar Youtube görüntülenme sayısı ve izlenme nasıl artırılır yollarını arıyor. İşte Youtube çok izlenme için yöntemler

22 Nisan 2021 Perşembe 19:34
Youtube görüntülenme sayısı ve izlenme nasıl artırılır? Youtube çok izlenme için yöntemler
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Dünya’da video paylaşım platformu olarak popüler olan YouTube, milyonlarca insan tarafından sevilerek kullanılmaya devam ediyor. Sadece video izlemek için girilmeyen platformda artık izleyicilerde kanal oluşturup kendini burada tanıtabiliyor. Youtuber dediğimin bu kitlenin asıl amacı görüntülerinin daha çok izlenmesi ve birçok kişiye ulaşması. Video paylaşım platformu olan YouTube’dan tatmin edici paralar kazanan vatandaşlar farklı içerikler üreterek kanalda kendini tanıtmak istiyor. Bu süreçte merak eden vatandaşlar için YouTube hakkında merak edilenleri araştırdık.

YouTube’de görüntülenme sayısı nasıl arttırılır?

YouTube’ da görüntülenme sayısını arttırmak isteyen vatandaşlar intenette yollarını ararken birçok kişi daha fazla kazanç elde etmeyi planlıyor. Birçok önemsiz sayılan işlemler aslında video içerik üreticiler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar arasında başlık seçme, içerik oluşturma, açıklama yapma maddelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Koronavirüs sürecinde başta öğrenciler olmak üzere herkes intenette vakit geçirirken insanlar önüne çıkan ilgili duyduğu ya da merak ettiği videolara tıklayarak içeriği izlemeye başlıyorlar. Bu yazımızda dünyaca ünlü YouTube paylaşım videosunu sizler için YouTube görüntülenme sayısı nasıl arttırılır sorusuna yöntemler araştırdık. İşte YouTube’ da görüntülenme sayısını arttırmak için yöntemler sizlerle

  • Özgün içerik paylaşmak
  • Doğru video kapat fotoğrafı seçmek
  • Doğru video başlığı seçmek
  • Doğru video açıklaması seçmek
  • Takipçilerle etkileşim sağlamak
  • Sosyal medya hesaplarını kullanmak

Özgün içerik paylaşmak

YouTube’de özgün içerikler paylaşarak, birçok izleyicinin dikkatini çekebilirsiniz. Yeni başlayacak kişiler içinde önemli olan bu madde, diğer video içeriklerinden farklı olarak özgün olmalıdır.  YouTube’de ünlü olan kişilerin paylaştığı içeriklere bakarak herkesten farklı içerikler üretmeli ve belirli bir yaş grubu seçilmelidir. Bu sayede kimlere hitap edeceğiniz kolay olur. Bu sayede ilgi çekici videolar sayesinde birçok izleyici videonuza girer. Sizlerde bu sayede güzel kazançlar elde edebilirsiniz.

Doğru video kapat fotoğrafı seçmek

YouTube’de doğru video kapak fotoğrafı seçmek sizi her zaman ön plana çıkaracaktır. Sonuç olarak paylaştığınız videolara uyumlu kapaklar sayesinde videonun ilk başında gösterilen kapaklar herkesin ilk göreceği yerlerdir. Bu yüzden kapak kısmını önemseyin ve dikkat çekici kapaklar oluşturarak izleyiciyi videoya çağırın.

Doğru video başlığı seçmek

Doğru video başlığı seçmek her zaman izlenme oranını arttıracaktır. Öncelikle görsele önem verdikten sonra iddialı başlıklar atarak kişileri merak ettirebilirsiniz. Önemli detaylar arasında yer alan başlık kısmında birçok kullanıcı burada yetersiz olduğu için videoları çok izlenmemektedir. Bu yüzden başlığınız dikkat çekici olması gerekir.

Doğru video açıklaması seçmek

Doğru video açıklaması seçmek; Video açıklamalarında diğer önemli nokta ise detaydır. Birçok kitle detaylara önem verirken dikkat çekici ve ilgi çekici yazılar yazarak anahtar kelimeleri kullanmanız gerekmektedir. Doğru video açıklamasını seçerken anahtar kelimelere dikkat edilmesi halinde videolarınız yüksek izleme oranına sahip olabilir.  Açıklama yaparken dikkat edilecek kelimeler seçilerek ön bilgi verilmesi önemlidir.

Takipçilerle etkileşim sağlamak

 Takipçilerle etkileşim sağlamak her zaman izlenme oranını yükseltirken videolarınıza yazılan yorumlara geri dönüş yapmalısınız. Videonun paylaşılması için çaba gösterirseniz videolarınız milyonlarca kişiye ulaşabilir. Takipçiler video üreticileri ile bir arada olmak isterken onların kendilerine cevap vermelerini ve önemsemelerini istemektedir. Bu yüzden takipçilerle etkileşim halinde olursanız izleyiciler her zaman sizden taraf olacaktır.

Sosyal medya hesaplarını kullanmak

Sosyal medya hesapları kullanmak bu noktada oldukça önemlidir. Sonuç olarak YouTube’ da intenet ortamında yayınlanmaktadır. Bu yüzde sosyal medya hesapları üzerinden videolarınızı paylaşabilirsiniz. Bu sayede sosyal medyanızda bulunan kişilerde videolarınızı görecektir. Arkadaşlarınız aileniz de videoları paylaşması ile birlikte binlerce kişiye ulaşabilir ve videonuzun görüntülenme sayısı artabilir. Kısa sürede yüksek takipçiye ulaşma imkânı sunmaktadır. Teknolojinin faydaları arasında yer alan YouTube bu sayede milyonlarca kitleye ulaşma imkânı sunmaktadır. 

Bu yazımızda YouTube görüntülenme sayısı nasıl arttırılır konusuna değindik.  Sizlerde videolarınızda görüntülenme sayısını arttırmak için yukarıda bahsettiğimiz başlıklara dikkat ederseniz güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
YouTubeGörüntülenme SayısıIzlenme
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