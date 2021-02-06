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Youtube Daha Sonra İzle videoları nasıl silinir?

Dünyada hemen hemen herkesin kullandığı Youtube platformunda bulunan 'Daha Sonra İzle' özelliğindeki videoların nasıl silineceğini birçok kişi araştırıyor. Haberimizden Youtube 'Daha Sonra İzle' videolarının nasıl silineceğine ulaşabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 13:13
Youtube Daha Sonra İzle videoları nasıl silinir?
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Dünyanın en çok kullanıcısı olan sosyal medya uygulamalarından olan Youtube’da birçok farklı özellik bulunmaktadır. Videoyu kaydetmek ve daha sonra izle gibi bu özelliklerden birkaçıdır. Birçok kişi ‘Daha sonra izle’ özelliğindeki bulunan videoları nasıl sileceğini araştırıyor.

Youtube ‘Daha Sonra İzle’ videoları nasıl silinir?

İOS ve Andorid işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda Youtube’da ‘daha sonra izle’ özelliğinden videoları silmek mümkündür. Bu işlem için şu işlemleri sırasıyla yapmak gerekir;

-Youtube uygulamasının sağ alt tarafında bulunan ‘Kitaplık’ bölümüne tıklayın

-Ardından ‘Daha Sonra İzle’ seçin

-Sonrasında sağ üstte bulunan 3 noktalı kısma tıklayın

-Son olarak ‘izlenen videoları kaldır’ kısmına tıklayarak silebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip cihazlar bu işlemi gerçekleştirmek için şu işlemler yapılır;

-Hesap sekmesine gidiniz

-‘Oynatma Listesi’ bölümünün altında bulunan ‘Daha Sonra izle’ kısmına seçin

-Ardından video ayrıntılarının yanında bulunan 3 nokta kısmına seçin

-Son olarak ‘Daha Sonra izle’ kısmından ‘Kaldır’ kısmını seçin

 İntenet tarayıcısından bu işlemi gerçekleştirmek için şu işlemler yapılmalıdır;

-Youtube sitesine girin ardından ‘Kitaplık’ kısmını seçin

-Burandan ‘Daha Sonra İzle’ seçeneğine girin

-Burada bulunan videoların yanında bulunan 3 nokta kısmına girerek istediğiniz videoları kaldırabilirsiniz.

İntenet tarayıcısından tek bir komutla bütün videoları kaldırmak mümkündür. Bu işlem için şunlar yapılmalıdır;

-Tarayıcınızdan Youtube giriş yapın

-Ardından ‘Daha Sonra İzle’ kısmına gidin

-Komut girmek için Windows işletim sisteminde Ctrl+Command+J, Mac işletim siteminde ise Command+Option+J tuşlarına basın

-Son olarak aşağıda bulunan komut dosyasını yapıştırın

var items = $ (‘body’]. GetElementsByClassName (“yt-uix-button yt-uix-button-size-default yt-uix-button-default yt-uix-button-empty yt-uix- düğme-vardır-simge simge yok işaretleme pl-video-düzenle-kaldır yt-uix-araç ipucu ”);

function deleteWL (i) {

setInterval (function () {

öğeler [i] .click ();

}, 500);

}

for (var i = 0; i

deleteWL (i);



Son Güncelleme: 06.02.2021 13:13
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YouTubeDaha Sonra IzleSilme
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