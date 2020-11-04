Youtube ‘da videolar nasıl ön plana çıkar? Videoları ön plana çıkarma yolları

Youtube’da içerik üreten kişiler, çektikleri videoların birçok kişiye ulaşması için türlü yollar denemektedir. Videolarının ön plana çıkmasını isteyen kişiler uyguladıkları yollar ile birlikte videolarının daha çok izlenmesini sağlayabilmektedir. Birden fazla yol ile videolarını ön plana çıkarabilecek video sahipleri, bu sayede fazla izlenme sayılarına ve fazla bir kitleye sahip olabilecektir.

Youtube’da videolarımı nasıl ön plana çıkarabilirim?

Çekilen videoların kaliteli olması gerekir.

Başlık seçiminin titiz bir şekilde yapılması gerekir.

Videoya eklenen açıklamanın dikkat çekici olması gerekir.

Video etiketleri insanlar tarafından çekici olmalıdır.

Videonun yüklendiği kanalın iyi bir geçmişe sahip olması gerekir.

Youtube videoları ön plana çıkartabilmek için kaliteli videolar çekmek

Youtube’da en çok izlenen videolara bakıldığında videoların kaliteli olarak çekildiği gözlemlenmektedir. Videoları birbiri ile karşılaştıran bir algoritmaya sahip olan Youtube, bu şekilde videoların hangi saniyelerinin bile daha çok izlendiğini inceleyerek ona göre videoları ön plana çıkarmaktadır.

Youtube videoları ön plana çıkartabilmek için doğru başlık seçmek

Youtube videoları ön plana çıkartabilmek için dikkat çekici açıklama yazmak

Youtube’da video paylaşacak kişilerin videolarına uygun başlık seçmeleri gerekir. Kişiler izlemek istedikleri konulara ilişkin anahtar kelimeler kullanarak aratma yapar. Bu nedenle video sahibi video içeriğine uygun anahtar kelimenin de içinde bulunduğu basit bir başlık seçmelidir.

Youtube’da videoların açıklamaları önem taşımaktadır. Kişiler videolarına açıklama ekleyerek videolarına ilişkin bilgi verir. Bu açıklamaya videoya ilişkin kısa detaylar ekleme videonun izlenmesini ve ön plana çıkmasını yükseltir. Videoda yer alan içeriğe uygun kelimelerin seçilmesi büyük önem taşımaktadır.

Youtube videoları ön plana çıkartabilmek için ilgi çekici etiketler kullanmak

Videolara uygun etiketlerin seçilmesi kişilerin videoya olan ilgisini arttırmaktadır. Ayrıca ne kadar çok etiketin bulunması o kadar çok kişiye ulaşma anlamı taşır. Bu nedenle kişiler videolarına uygun ilgi çekici etiketler kullanarak videolarını ön plana çıkarabilirler.

Youtube videoları ön plana çıkartabilmek için kanalın yeterince iyi olması

Youtube’da video paylaşılan kanalın iyi olması videoların ön plana çıkmasına da sebep olur. Kanalın iyiliği ile birlikte video yelpazesinin geniş olması insanların kanala olan ilgisini arttırır. Ayrıca iyi bir kanalda bulunan kaliteli videolar kanalın diğer videolarının da ön plana çıkmasını sağlar. Youtube kanalların istatistiklerine göre de videoların ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Bu nedenle video sahibi kişiler videonun paylaşılacağı kanalın da iyi olması halinde videolarını çok rahat bir şekilde ön plana çıkmış bir şekilde görebileceklerdir.