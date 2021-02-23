Your Freedom nedir, yasal mı? Your Freedom bedava internet kullanmak yasal mı?

Freedom uygulaması giderek popüler hale gelmeye başladı. Ancak uygulamanın faydalarının yanı sıra zararları da gündeme getiriliyor. Kullanıcıları uygulamanın nasıl işlediğini ve ne gibi olumsuzluklara yol açacağını merak ediliyor.

Freedom uygulaması nedir?

Freedom uygulaması Play Store üzerinden oynanan oyunlarda ücretli olarak satılan ürünleri satın almak için oyunlara yüklenen coinleri ücretsiz olarak kullanıcılara sağlıyor. Ücretli oyunları da bedava olarak oynamanıza imkan sağlayan uygulama birçok kişi tarafından kullanılmaya başlandı.

Uygulamanın kullanılması için telefonunuzunlu olması gerekmektedir. Root yani crackli olması gerekmektedir. Ancak bilinmesi gereken en önemli detay uygulama yasal değildir. Bu nedenle uygulamanın kullanıldığı oyunun yetkililerin dikkatini çekmesi halinde hali hazırda oynanan oyunlardaki üyeliklerin kapatılması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Uygulamayı kaldırıp kullanılmaması birçok kişi tarafından tavsiye edilmektedir. Ancak telefona root atanların uygulamayı sildikten sonra telefonu da sıfırlaması gerekmektedir. Yasal olmayan uygulamalar zaman içerisinde yetkililer tarafından fark edilir ve gerekli işlemler yapılır bu nedenle kullanıcıların yasal olmayan uygulamaları kullanmaması gerekmektedir.