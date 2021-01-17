Yoğun ilgi sonrasında sunucularında sorun oluşan Signal yeniden kullanılmaya başlandı!

Whatsapp tarafından gizlilik politikasının güncellenmesine yönelik açıklamanın yapılmasıyla birlikte milyonlarca kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmaya başladı. Bu uygulamalardan biri de Signal olarak görüldü. Ancak bu kadar kullanıcı göçünü bir anda alan Signal uygulamasının sunucularında problemler meydana geldi. Mesajlaşmanın aksamana neden olan problem nedeniyle bazı kullanıcılar uygulamadan çıkış yaptı.

“Signal geri döndü!”

Signal teknik ekibi tarafından sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde başlatıldı. Yaklaşık 24 saatlik bir çalışma sonucunda sunucularda yaşanan problem çözüldü. Signal tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada sorunların çözüldüğü ifade edildi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada “Signal geri döndü!” denilerek milyonlarca yeni kullanıcıya gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür edildi. Açıklama kapsamında “Anlayış kapasiteniz, biz kapasiteyi genişletirken bize ilham verdi” ifadeleri kullanıldı. Buna bağlı olarak sunucuların kapasitesinin genişletildiği de açıklanmış oldu.

Google Play Store’den alınan verilere göre Whatsapp’ın gizlilik politikasını güncelleme kararı ardından Signal’in kullanıcı tabanı sadece 1 hafta içinde 5 kat büyüdü. Diğer platformlarla birlikte 10 kattan fazla büyüme gösterdi.