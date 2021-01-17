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Yoğun ilgi sonrasında sunucularında sorun oluşan Signal yeniden kullanılmaya başlandı!

Whatsapp'ın gizlilik politikasını güncelleyeceğini açıklamasıyla birlikte milyonlarca kullanıcı Signal uygulamasına yöneldi. Signal uygulaması yoğunluk sonrası sunucularında sorun yaşamıştı. Son olarak bu sorunların çözüldüğü ve sunucuların genişletildiği açıklandı...

17 Ocak 2021 Pazar 23:20
Yoğun ilgi sonrasında sunucularında sorun oluşan Signal yeniden kullanılmaya başlandı!
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Whatsapp tarafından gizlilik politikasının güncellenmesine yönelik açıklamanın yapılmasıyla birlikte milyonlarca kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmaya başladı. Bu uygulamalardan biri de Signal olarak görüldü. Ancak bu kadar kullanıcı göçünü bir anda alan Signal uygulamasının sunucularında problemler meydana geldi. Mesajlaşmanın aksamana neden olan problem nedeniyle bazı kullanıcılar uygulamadan çıkış yaptı.

Signal teknik ekibi tarafından sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde başlatıldı. Yaklaşık 24 saatlik bir çalışma sonucunda sunucularda yaşanan problem çözüldü. Signal tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada sorunların çözüldüğü ifade edildi.

“Signal geri döndü!”

Twitter üzerinden yapılan açıklamada “Signal geri döndü!” denilerek milyonlarca yeni kullanıcıya gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür edildi. Açıklama kapsamında “Anlayış kapasiteniz, biz kapasiteyi genişletirken bize ilham verdi” ifadeleri kullanıldı. Buna bağlı olarak sunucuların kapasitesinin genişletildiği de açıklanmış oldu.

Google Play Store’den alınan verilere göre Whatsapp’ın gizlilik politikasını güncelleme kararı ardından Signal’in kullanıcı tabanı sadece 1 hafta içinde 5 kat büyüdü. Diğer platformlarla birlikte 10 kattan fazla büyüme gösterdi.



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:20
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppSignal
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