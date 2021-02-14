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Yerli ve insansız mayın temizleme aracımız MEMATT son testleri de başarıyla geçti

Çalışmaları bir süredir devam eden yerli üretim mayın temizleme aracı MEMATT’tan son test sonuçları da geldi. İlk yerli üretimimiz olan mekanik mayın temizleme aracı MEMATT bizim için büyük bir başarı oldu.

14 Şubat 2021 Pazar 23:46
Yerli ve insansız mayın temizleme aracımız MEMATT son testleri de başarıyla geçti
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Bakü’de yapılan denemeler sonucu yerli üretimimiz olan MEMATT, toprak altındaki mayınları sorunsuz temizledi. Azerbaycan’daki yetkili kişilerin onayından da geçen MEMATT’ın kullanım sertifikaları testlerin ardından kullanacak olan personellere teslim edildi.

 

MEMATT’ın ASFAT tarafından yapıldığının altını çizen Milli Savunma Bakanlığı, aracın Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan yerlerdeki mayınları temizlemek amacı ile kullanılacağını belirtti.

 

Tuğgeneral Kerimov, şimdiden Türkiye’den 20 makine satın aldıklarını söyledi. Kerimov bu araçlar sayesinde mayın temizleme işlemlerinin hem kısa süreceğini hem de hiçbir can kaybına sebebiyet vermeyeceğini söyledi.

 

Uzaktan kumanda edilebilen MEMATT, böylece mayın temizleme aşamasında yaşanabilecek can kayıplarını da engellemiş olacak.



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:46
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Anahtar Kelimeler:
MEMATTMayınAzerbaycan
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