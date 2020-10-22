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Yenilenen Toyota Hilux ile harika bir pick-up deneyimi!

Güncellenen Toyota Hilux' un pick-up kalitesini arttıracak ve alınan deneyimi katlayacak olan versiyonunun yenilenmiş özellikleri, farklı araç donanımlarının taşıdığı sistemler ve fiyatları okuyucu tarafından merak ediliyor.

22 Ekim 2020 Perşembe 23:04
Yenilenen Toyota Hilux ile harika bir pick-up deneyimi!
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Çok sevilen ve çoğu müşterinin pick-up tarzı arabalar içinde vazgeçilmezi olan Toyota Hilux güncelleştirilerek tekrar piyasaya çıkıyor. Fiyatı ise 231.850 Türk Lirasından başlıyor. Zorlu koşulların üstesinden gelmek için yapılan tasarımı, üstün kalite teknik donanımı, park ederken işe yarayacak olan 29 derece yaklaşma ve 27 derece uzaklaşma açısı ile Toyota Hilux, 31 santimetrelik yüksekliğe sahiptir. En fazla su geçişi için bulunan kapasitesi ise 70 santimetredir. Bütün versiyonlarında 2,4 litre dizel motor sistemi sunan Hilux’ ın 6 ileri elle kontrol ve 6 ileri otomatik kontrol şanzımanı ile eşleşebilen motor, 150 beygir gücü ile 400 newtonmetre tork üretimi yapabilmekte. Toyota Hilux’ un 3 farklı yapısal seçeneği bulunmakta; Toyota Adventure, Invincible ve Hi- Cruiser. Invincible ile Hi-Cruiser’ in özellikleri ise: LED ışıklandırmalı arka duruş farları, Premium LED ışıklandırma farları, 45 santimetrelik alaşım jantlar. Her yapılandırma seviyesine sunulan özellikler ise; 22 santimetrelik dokunmatik ekran, park için kullanılan ön ve arka sensörler, akıllı donanıma sahip, taşıt içindeki konforu arttırmaya çalışan mültimedya ekran, Android otomatik ve Apple Carplay özelliklerini sunmakta.

Versiyon                                               2020 Fiyat                                 İndirimli Fiyatlar

Hilux 2.4 L 4x2 Adventure A/T          243. 450 Türk Lirası                 231. 850 Türk Lirası

Hilux 2.4L 4x4 Adventure                  274. 200 Türk Lirası                 261. 100 Türk Lirası


Hilux 2.4L 4x4 Hi-Cruiser A/T            282. 300 Türk Lirası                 268. 850 Türk Lirası

Yenilenmiş kabininde, sürüşe altenatif ve rahatlıklar getirmeyi amaçlayan mekanik düğmeler, güncellenmiş gösterge tasarımları. Hilux’ un  532,5 santimetre uzunluğu, 190 santimetre genişliğinde(versiyona göre değişir), 181,5 yüksekliğini sahip 308, 5 dingil mesafesine sahiptir.

Toyota Türkiye Pazarlama CEO’ su Ali Bozkurt açıklamalarında Hilux’ un performansını yenilemez olarak tasvir etti. Önceki modelin estetik duruşu, sorunların üzerinden gelişini ve şoföre sağladığı konforu ikiye katlayacağını belirtti. Bugüne kadar 52.155 sayısında satışı gerçekleşen Toyota Hilux’un güncellenmiş versiyonu ile 2020 yılının bitimine kadar 1000 adet, 2021 senesinde ise 4000 adet satış yapılacağını hedefleniyor. Bozkurt ek olarak SUV’ da olmayan özelliklerin bile Hilux’ un güncellenmiş versiyonunda olduğunu ve SUV kitlesinin yavaştan pick-up’a doğru kayacağını öngördüğünü dile getirdi.

 

 




Son Güncelleme: 22.10.2020 23:04
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