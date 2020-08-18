İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a 'Azmine helal olsun'
Son Dakika
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...

Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni Nissan Micra özellikleri ve fiyatları

İkonik tasarımlarıyla öne çıkan yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınızda yenilenmiş Nissan Micra.

18 Ağustos 2020 Salı 00:28
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Takip Et:

İkonik tasarımları ve işlevleriyle milyonlarca kişinin kullandığı taht kuran otomobil olan Micra, uzunca bir süre sonra yenilenecektir. Boyutuyla özellikle de bireysel isteklerinize hitap edecek Micra tasarımları da çok daha güzel olacaktır. Eski Nissan Micra tasarımları yumuşak hatlar bulundurmaktadır. Yenilenen Nissan Micra’daysa daha keskin hatlar kullanılıyor. Micra modeli çok daha dinamik bir görünümde olacak.

Araç son derece dinamik ve atletik göründüğünden erkeklerin de tercihleri arasında yer alacak. Yenilenen tasarımla birlikte en fazla göze çarpan araç 5 cm kadar kısalmıştır. Kısalmaya karşın otomobilin en – boy oranı bakımından uzadığı görülüyor. Ön fardaki çekikliği artırılan ve otomobile çok daha agresif bir hava katan Nissan Micra, tasarım bakımından da kalitelidir.  

Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir?

Yenilenen Nissan Micra; 1.0 lt ve 100 PS motoruna sahiptir. 5 ileri manuel vites ile 7 ileri CVT şanzımana sahip otomobil 100 beygir gücündedir. Tork açısından kendisini değiştirmeyen Micra 144 nm tork’a sahiptir. Araç en fazla 177 km/s hızında ve 0’dan 100 kilometreye 13 saniyede ulaşabilmektedir.

Yenilenen modelin fiyatları nelerdir?

Yenilenen modelin fiyatları da açıklandı. Buna göre;


0 IG-T Düz Vites Visia – 109.900 TL

0 IG-T Otomatik Vites Visia – 118.900 TL

0 IG-T Otomatik Vites Tekna – 125.900 TL

0 IG-T Otomatik Vites Platinum – 139.900 TL

0 IG-T Otomatik Vites Platinum Premium – 149.500 TL



Son Güncelleme: 18.08.2020 00:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nissan Micra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler
Instagram keşfet nasıl çıkılır? Pratik çözüm ve öneriler
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2020 sosyal medya yasası detayları
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2020 sosyal medya yasası detayları
WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!
WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!
Türk Telekom bayram öncesi bedava internet kampanyası!
Türk Telekom bayram öncesi bedava internet kampanyası!
Tesla firması yeni bir alana girmeye hazırlanıyor
Tesla firması yeni bir alana girmeye hazırlanıyor
NASA, paralel evrenin kanıtlarını bulduğunu öne sürdü! Tarih yeniden mi yazılıyor?
NASA, paralel evrenin kanıtlarını bulduğunu öne sürdü! Tarih yeniden mi yazılıyor?

Popüler Haberler

RP eski milletvekili Hasan Dikici kimdir? Hasan Dikici biyografisi
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyası! Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi ile yüzde 0.87 faizli konut kredisi verilecek!
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Sen Çal Kapımı Serkan Bolat’ın Yok Günü ne anlama geliyor? Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok?
Şahıs ödemeleri nasıl yapılır? Şahıs ödemesi hesap tanımlama işlemi nedir?
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Ağustos 2020 Salı ürünleri
Altın ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı Güncel altın fiyatları 18 Ağustos 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
2019 yılı buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
2020 Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Hangi ünlüler bu sene survivor'de yarışacak?
Yemin nedir? Edilen yemin nasıl bozulur? Yemin bozma nasıl yapılır?
Yüksek lisans burs ödemeleri ne kadardır? Yüksek lisans burs alabilme şartları nelerdir?
Ata aöf kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Ata Aöf yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihi takvimi
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
Şok marketler okul malzemeleri 18 Ağustos 2020 Salı büyük indirim!
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 17 Ağustos 2020 Pazartesi
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? İSG devlet desteği alma işlemleri
TRT 1 Tövbeler Olsun kaç bölüm sürecek, ne zaman final yapacak?
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Ağustos 2020 kredi kampanya detayları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.