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Yeni YouTube reklam politikası detayları

YouTube Hizmet Şartları’nı güncelledi. YouTube’un güncellenen Hizmet Şartlarında yer alan bilgiye göre YouTube İş Ortağı programında olmayan kanalların videolarında da reklam gösterilebilecek. Dünyada en yaygın kullanılan ağlardan biri olan YouTube’un yeni Hizmet Şartları...

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:39
Yeni YouTube reklam politikası detayları
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Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, aynı zamanda dünya çapında en çok tıklanan 2.ağ olarak biliniyor. YouTube güncellediği Hizmet Şartlarında artık iş ortağı olmayan kanallardaki videolarda da reklam gösterimi gerçekleştireceğini belirtti.

Hizmet Şartları’ndaki güncelleme mail aracılığı ile kullanıcılara duyuruldu. Yeni alınan karar, ABD dışındaki kullanıcıları ilgilendiriyor. Yeni şartlarda arasında kişisel verilerin toplanması ve vergilendirme ile ilgili maddeler de yer alıyor.

YouTube Hizmet Şartlarındaki değişiklikler

YouTube yeni şartları şu şekilde belirtti:

Yüz tanıma ile ilgili kısıtlamalar: Hizmet Şartları’nda, kişileri tanımlayabilecek bilgilerin izin almaksızın toplanamayacağı zaten belirtilmektedir. Yüz tanıma ile ilgili kısıtlamalar daha önce de YouTube Hzimet Şartlarında yer alıyordu. Yeni şartlar bu kısıtlamaları çok daha açık.

İmtiyaz hakkı ödemeleri ve vergi stopajı hakkında: Gelir ödemesi alma hakkına sahip olan içerik üreticiler için bu tür ödemeler, ABD vergi düzenlemeleri kapsamında imtiyaz hakkı olarak kabul edilecektir. Yasaların gerektirdiği durumlarda Google vergi kesintisi yapacaktır.

Para kazanma hakkı: YouTube, platformdaki tüm içeriklerden para kazanma hakkına sahiptir ve YouTube İş Ortağı Programı’nda yer almayan kanalların videolarında reklam gösterilebilir.

Bu şartlar YouTube Kids için de geçerlidir. Şartlar 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra YouTube’u ve  YouTube Kids'i kullanmaya devam eden kullanıcılar otomatik olarak şartları kabul etmiş sayılacaktır. 


Son Güncelleme: 22.05.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
Youtube Hizmet şartlarıYoutube Yeni şartlar
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