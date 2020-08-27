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Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!

Toyota'nın piyasaya sürdüğü Yeni Yaris modelinin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu. Yeni Yaris, kendi kendini şarj edebilme özelliği ile rakiplerinden ayrı bir konuma geliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:43
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!
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Toyota’nın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Yaris, yeni tasarımıyla göz dolduruyor. Araçtaki bağlantı teknolojileri ve yüksek donanım seviyeleri yüksek bir kaliteye sahip.


Toyota’nın TNGA mimari üzerine tasarladığı modelde, CO2 emisyonu 85 g/km’ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi %20 iyileştirilerek 3.7 lt/100 km olarak ölçüldü. Yeni Yaris modelinde Toyota’nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine yer verildi. Yeni nesil motor daha az yakıt tüketirken aynı zamanda daha düşük emisyon sağlıyor. Şehir içi sürüşlerde elektrikli otomobillerden daha fazla sürüş gerçekleştiren ve kendi kendini şarj edebilen Yeni Yaris, şarj sorunu yaratmadan uzun bir yolculuk sağlıyor.

Toyota, Yeni Yaris modeli ile en güvenli B segmenti otomobilini üretti. Elektrik motoruyla sürüş sırasında 130 km/s hıza çıkan Yaris, elektrik motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. 

Yeni Yaris modelinin Kasım ayında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor. 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:43
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