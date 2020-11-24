İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Yeni Toyota Yaris Türkiye fiyat listesi ve özellikleri

Toyota marka araç severlerin merakla beklediği Yaris modelinin Türkiye fiyatlarının açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekteydi. Toyota Yaris Türkiye fiyatları nelerdir? Toyota Yaris'in özellikleri neler? Toyota Yaris ne kadar?

24 Kasım 2020 Salı 23:03
Yeni Toyota Yaris Türkiye fiyat listesi ve özellikleri
Takip Et:

Toyota Yaris Türkiye Lansmanı Gerçekleşti Mi? Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

Günümüzde Hibrit ve Elektrikli araçların sayısı dünya çapında bir öneme sahip olma yolunda ilerliyor. Birçok otomobil üreticilerinin yanı sıra Toyota da hibrit modellerinin ülkemizde satışının olması için çalışmalarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen lansmanda yeni Toyota Yaris Türkiye fiyat listesi yayınlanmıştır.

Yeni Toyota Lansmanı Gerçekleşti!

TNGA (Toyota Yeni Global Mimarisi) tarafından üretilen yeni Yaris ailesi, güvenlik ve konfor açısından gelişmiş özelliklere sahiptir. Üst segmentlerde bulunan araçlardaki özellikleri ile Toyota severlerin karşısına çıkan Yaris, kendi sınıfında gerçekleştirmiş olduğu ilkler ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Benzinli versiyonunda Dream ve Flame donanım seçenekleri ile satışa sunulan model, Hybrid Dream, Hybrid Flame ve Hybrid Passion olmak üzere 3 Hibrit donanımı ile karşımıza çıkmaktadır. Toyota Safety Sense sistemi sayesinde Yaris ailesinde Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi özellikleri ile karşımıza çıkmaktadır.

Corolla, RAV4 ve Camry modellerinde yer alan teknoloji ile geliştirilen  1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, standart Dizel motorlardan yüzde 40 daha yüksek verimliliğe sahip. Ayrıca Benzinli modellere göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ile dikkat çeken Hybrid Dynamic Force sisteminde yaklaşık yüzde 15 güç artırımı sağlandığı üreticileri tarafından alıcılara bildirilmiştir.

Toyota Yaris Türkiye Fiyatları Nedir?

1.5 Benzinli motor ile ülkemizde satışa sunulan yeni Yaris’in fiyat listesi açıklandı.

Benzinli modellerin fiyat listesi,

– 1.5 Dream Multidrive S: 209.100 TL

– 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 218.100 TL


– 1.5 Flame Multidrive S: 221.600 TL

– 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 230.600 TL

 

Hibrit modellerin fiyat listesi,

– 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 299.200 TL

– 1.5 Hybrid Flame e-CVT: 312.700 TL

– 1.5 Hybrid Passion e-CVT: 336.300 TL

olarak açıklanmıştır.

 

 

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 23:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ToyotaYarışHibritBenzinCorolla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Whatsapp 2 yeni özellik yolda!
Whatsapp 2 yeni özellik yolda!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
"Yüksek fiyatlı" PS 5 Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz stokları tüketti!

Popüler Haberler

Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Migros 5M 25 Kasım ucuz iPhone 11 Black Cuma kampanyası
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Kasım 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Kasım 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 25 Kasım 2020 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Kasım 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Kasım 2020 Çarşamba
Altın ne kadar oldu? 25 Kasım 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 25 Kasım 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 25 Kasım 2020 Çarşamba aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Vodafone arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Vodafone eski arama kayıtları öğrenme
Mangonun faydaları nelerdir? İyi mango nasıl seçilir?
Yabancılar için zorunlu sağlık sigortası nereden ve nasıl yapılır?
Turkcell SMS ile kredi notu sorgulama ve öğrenme
MEBBİS 2020: e müfredat zümre girişi nasıl yapılır? MEBBİS 2020 giriş ve müfredat işlemleri
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2020
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet 2020
EMUI 11 güncellemesi alacak telefon modelleri
Torun bakım maaşı ödemesi ne kadardır? 2020 torun bakım maaşı şartları
TEB, İNG, QNB, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.