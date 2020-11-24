Yeni Toyota Yaris Türkiye fiyat listesi ve özellikleri

Toyota Yaris Türkiye Lansmanı Gerçekleşti Mi? Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

Günümüzde Hibrit ve Elektrikli araçların sayısı dünya çapında bir öneme sahip olma yolunda ilerliyor. Birçok otomobil üreticilerinin yanı sıra Toyota da hibrit modellerinin ülkemizde satışının olması için çalışmalarına devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen lansmanda yeni Toyota Yaris Türkiye fiyat listesi yayınlanmıştır.

Yeni Toyota Lansmanı Gerçekleşti!

TNGA (Toyota Yeni Global Mimarisi) tarafından üretilen yeni Yaris ailesi, güvenlik ve konfor açısından gelişmiş özelliklere sahiptir. Üst segmentlerde bulunan araçlardaki özellikleri ile Toyota severlerin karşısına çıkan Yaris, kendi sınıfında gerçekleştirmiş olduğu ilkler ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Benzinli versiyonunda Dream ve Flame donanım seçenekleri ile satışa sunulan model, Hybrid Dream, Hybrid Flame ve Hybrid Passion olmak üzere 3 Hibrit donanımı ile karşımıza çıkmaktadır. Toyota Safety Sense sistemi sayesinde Yaris ailesinde Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi özellikleri ile karşımıza çıkmaktadır.

Corolla, RAV4 ve Camry modellerinde yer alan teknoloji ile geliştirilen 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, standart Dizel motorlardan yüzde 40 daha yüksek verimliliğe sahip. Ayrıca Benzinli modellere göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ile dikkat çeken Hybrid Dynamic Force sisteminde yaklaşık yüzde 15 güç artırımı sağlandığı üreticileri tarafından alıcılara bildirilmiştir.

Toyota Yaris Türkiye Fiyatları Nedir?

1.5 Benzinli motor ile ülkemizde satışa sunulan yeni Yaris’in fiyat listesi açıklandı.

Benzinli modellerin fiyat listesi,

– 1.5 Dream Multidrive S: 209.100 TL

– 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 218.100 TL

– 1.5 Flame Multidrive S: 221.600 TL

– 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 230.600 TL

Hibrit modellerin fiyat listesi,

– 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 299.200 TL

– 1.5 Hybrid Flame e-CVT: 312.700 TL

– 1.5 Hybrid Passion e-CVT: 336.300 TL

olarak açıklanmıştır.