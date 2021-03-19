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Yeni telefon ilk şarjı kaç saat olmalı, kaç saat şarj edilmeli?

Yeni bir telefon aldığımızda aklımıza ilk olarak telefonun ilk sarjının kaç saat olması gerekiyor sorusu geliyor. Bu konuda doğru bilinen yanlışlar vardır. Bu yüzden nasıl sarj etmeliyiz ve kaç saat sarj etmeliyiz sorularının cevaplarını sizler için derledik . İşte telefonun sarj edilmesiyle ilgili merak edilenler...

19 Mart 2021 Cuma 21:22
Yeni telefon ilk şarjı kaç saat olmalı, kaç saat şarj edilmeli?
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Geçmişten günümüze kadar telefon nasıl sarj edilmeli sorusu sürekli olarak tartışılıyor. Bazı kullanıcılar bu durumu pek ciddiye almaz ama pek çok kullanıcı sarj mevzusuna çok fazla önem vermektedir.

Yeni aldığımız telefonu nasıl sarj etmeliyiz?

İlk olarak akla gelen ilk soru ‘Cep telefonu ilk kez alındığında ne kadar bir süre sarj etmeliyiz?’

Bu soruya ilişkin çok fazla fikir vardır. Bazı insanlar tam dolana kadar sarj edilmesinin yeterli olacağını savunur. Bir kısım insanlar da telefonun 12 saat sarj edilmesinin batarya ömrü açısından önemli olduğunu savunur.

12 saat sarj meselesi eski telefonlar için önemliydi ama şimdi gelişen teknolojiden dolayı 12 saat sarj edilmesine gerek yok. İlk sarj telefonun bataryasını şokladığından ötürü bataryanın ömrü konusunda çok büyük bir öneme sahip. Bundan dolayı ilk batarya dolumunda telefonun tam sarj olması önerilir. Bataryanın daha kullanışlı olması isteniliyorsa sürekli olarak sarja çıkarıp takılmaması gerekiyor.

Telefonu ilk aldığınızda içinde bulunan sarjın hepsini bitirerek gece uyumadan önce sarja koyarak telefonun kesintisiz şekilde sarj olmasını sağlayabilirsiniz. 12 saat sarj olmasının bir önemi artık kalmasa da telefonun %100 olacak şekilde doldurulması gerekir. Telefonu tam dolmadan sarjdan çekerseniz telefonun batarya ömrü çabucak biter.

Şu sıralar bu konuyla ilgili sorulardan biri de’ Powerbank ile telefonun ilk sarjını yapabilir miyiz?’

Powerbank ne kadar kullanışlı olsa da ilk sarjın Powerbank ile yapılması önerilmez. Priz tarafından yapılan sarj ile Powerbank’in vereceği sarj gücü aynı olmayabilir. Zorunda kalmadıkça ilk sarjı Powerbank ile yapmayınız.

Pil ömrünü uzatmak için tavsiyeler

Yapmanız gereken ilk şey telefonu %100 sarj olmadan sarjdan çıkarmamaktır. Bu sarj süresi ve bataryanın ömrü telefon açısından önemlidir. Yapmanız gerekenler ise şunlar;

    Telefonun sarjı tam bitmeden sarja takmamanız önerilir.

     Tam dolum gerçekleşmeden sarjdan çıkarmamalıyız.

     Sarj esnasında telefonu uzun süreli kullanılması gerekir.

Bu basit tedbirlerle telefonunuzun ve bataryasının ömrünü uzatabilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.03.2021 21:22
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