Yeni tanıtılan Apple ürünleri ve Türkiye satış fiyatları

Yeni Apple ürünlerinin Türkiye satış fiyatları ne kadar?
Apple Spring Loaded etkinliğinde tanıtımı yapılan M1 işlemcili 2021 iMac, M1 işlemcili iPad Pro, AirTag ile diğer yeni donanımların hepsinin tanıtımı yapıldı. Tanıtılan yeni cihaz ile aksesuarların fiyatlarına detaylı olarak haberimizden ulaşabilirsiniz.
İşte merak edilen yeni Apple ürünlerinin Türkiye satış fiyatları:
Apple AirTag Türkiye satış fiyatı
Tekli Paket: 299 TL / 4’lü Paket: 999 TL
M1 işlemcili iPad Pro Türkiye satış fiyatı
11 inç 128 GB: 8.599 TL
11 inç 256 GB: 9.699 TL
11 inç 512 GB: 11.899 TL
11 inç 1 TB: 16.299 TL
11 inç 2 TB: 20.699 TL
12.9 inç 128 GB: 11.999 TL
12.9 inç 512 GB: 15.299 TL
12.9 inç 1 TB: 19.699 TL
12.9 inç 2 TB: 24.099 TL
Renk seçenekleri: Uzay grisi ve gümüş
24 inç M1 işlemcili iMac Türkiye satış fiyatı
8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU, 256 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM: 14.499 TL
Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş
8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 256 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM, Gigabit ethenet, Touch ID özellikli Magic Keyboard: 16.699 TL
Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş, Sarı, Turuncu, Mor
8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 512 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM, Gigabit ethenet, Touch ID özellikli Magic Keyboard: 18.899 TL
Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş, Sarı, Turuncu, Mor
A12 Bionic işlemcili Apple TV 4K Türkiye satış fiyatı
32 GB: 2.099 TL / 64 GB: 2.299 TL