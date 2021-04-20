Yeni tanıtılan Apple ürünleri ve Türkiye satış fiyatları

Yeni Apple ürünlerinin Türkiye satış fiyatları ne kadar?

Apple Spring Loaded etkinliğinde tanıtımı yapılan M1 işlemcili 2021 iMac, M1 işlemcili iPad Pro, AirTag ile diğer yeni donanımların hepsinin tanıtımı yapıldı. Tanıtılan yeni cihaz ile aksesuarların fiyatlarına detaylı olarak haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte merak edilen yeni Apple ürünlerinin Türkiye satış fiyatları:

Apple AirTag Türkiye satış fiyatı

Tekli Paket: 299 TL / 4’lü Paket: 999 TL

M1 işlemcili iPad Pro Türkiye satış fiyatı

11 inç 128 GB: 8.599 TL

11 inç 256 GB: 9.699 TL

11 inç 512 GB: 11.899 TL

11 inç 1 TB: 16.299 TL

11 inç 2 TB: 20.699 TL

12.9 inç 128 GB: 11.999 TL

12.9 inç 256 GB: 13.099 TL

12.9 inç 512 GB: 15.299 TL

12.9 inç 1 TB: 19.699 TL

12.9 inç 2 TB: 24.099 TL

Renk seçenekleri: Uzay grisi ve gümüş

24 inç M1 işlemcili iMac Türkiye satış fiyatı

8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU, 256 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM: 14.499 TL

Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş

8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 256 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM, Gigabit ethenet, Touch ID özellikli Magic Keyboard: 16.699 TL

Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş, Sarı, Turuncu, Mor

8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 512 GB depolama, 24 inç 4.5K Retina ekran, 8 GB RAM, Gigabit ethenet, Touch ID özellikli Magic Keyboard: 18.899 TL

Renk seçenekleri: Mavi, Yeşil, Pembe, Gümüş, Sarı, Turuncu, Mor

A12 Bionic işlemcili Apple TV 4K Türkiye satış fiyatı

32 GB: 2.099 TL / 64 GB: 2.299 TL