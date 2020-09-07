Yeni Seat Leon model araba özellikleri nelerdir?

Yeni Önden Çekişli Seat-Seat Üç Farklı Taşıma Seçeneği Sunar - Özelliklere Bakın

Yeni önden çekişli Seat, amiral gemisi Volkswagen Grubu'nun son derece popüler 2.0 litrelik TDI motorunu kullanıyor.

Motor gücü 148 HP (150 HP / 110 kW) ve tork değeri 360 Nm'dir. Tarraco, 7,4 saniyede sıfırdan 100 km / saate hızlanıyor.

Maksimum hızı 217 km / saat olacak Yeni elektrikli 13 khz batarya 50 km elektrikli sürüş sağlıyor.

Seat Tarraco serisi plug-in gelecek sene sonunda hibrit versiyonla da gelecek

Plug-in hibrit versiyonda, 147 hp 1,4 litre TSI benzinli motor ve 114 hp elektrik motoru, 242 hp (245 hp / 180 kW) ve 400 Nm tork birleşik bir güç sağlar.

Yeni önden çekişli koltuk, yedi ileri çift kavramalı şanzıman DSG ile donatılmıştır. Önceki versiyonlarda altı ileri manuel şanzıman ve önden çekiş sistemi veya yedi vitesli bir DSG ve dört tekerlekten çekiş vardı.

150 HP önden çekişli ve DSG şanzımanlı Tarraco versiyonu 5,4 - 6,0 litre / 100 km yakıt tüketir. CO2 emisyonları 140 - 157 gr arası değerlerde ölçülür.

İspanya, Martorell'de tasarlanan ve geliştirilen Tarraco, Almanya'nın Wolfsburg kentindeki Volkswagen fabrikasında üretilmektedir.

Yedi koltuklu orta boy SUV iki yıl önce ortaya çıktı ve grubun MQB platformunu temel alıyor. Aynı mimari VW Tiguan Allspace ve Skoda Kodiaq'ın temelini oluşturuyor.

Seat Leon Fiyat Tablosu

161.000 TL 173.000 TL 185.000 TL 187.000 TL

207.000 TL 207.000 TL

Seat Ateca Fiyat Tablosu

264.000 TL 264.000 TL 276.000 TL

Seat Arona Fiyat Tablosu