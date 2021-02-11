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Yeni Renault Clio’nun özellikleri ve fiyatı

Yeni Renault Clio'nun özelliklerinde neler var? Yeni Renault Clio'nun fiyatı ne kadar? Sorularının cevabı merak edilmeye başlandı. Renault Clio marka araç almak isteyen kişiler, araç hakkında bilgi alabilmek için internet üzerinden araştırmaya başladı.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:55
Yeni Renault Clio’nun özellikleri ve fiyatı
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Yeni Renault Clio’nun özellikleri ve fiyatı

Yeni Renault Clio sürüş keyfi getiriyor. Yeni Renault Clio, Renault tarafından geliştirilen, daha rahat ve çevik olan yeni CMF-B modüler platformunda üretiliyor. Fransız markanın yeni modelde belirlediği hedef, güç ve dengeyi korurken, Renault Clio'yu sürücü ve yolcular için çok konforlu hale getirmek.

Yeni Renault Clio'nun getirdiği sürüş keyfi hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan optimize edildi. Direksiyon simidinden başlayarak, iletim oranı 15,2'den 14,4'e çıkarıldığı için yönetimi ve yanıt vermesi daha kolay. Ayrıca daha güvenilir sürüş geri bildirimi sağlar. Renault Clio'nun en son tasarımı, aracın şeritteki konumlandırma doğruluğunu artırıyor ve dönüş yarıçapını 10,8 metreden 10,5 metreye düşürerek şehrin hareketliliğini artırıyor.

Şasinin genel dengesi, kararlılığı artırmak ve yüksek hızlı köşelerde kütle aktarımını azaltmak için geliştirildi. Bu nedenle, yeni Clio hem duyarlılığa hem de sağlıklı sürüş performansına sahip. Benzer şekilde, süspansiyon sisteminin optimizasyonu sayesinde, yeni Renault Clio daha konforlu hale geldi. Son olarak, frenleme sırasında daha iyi araç tepkisi elde etmek için fren pedalının stroku azaltılır.

Yeni Renault Clio daha verimli ve konforlu

Yeni Renault Clio, CMF-B modüler platformuna ve optimize edilmiş verimlilik ve konfora sahiptir. Yeni Clio, verimliliği artırmak için yeni Renault CMF-B modüler platformunu kullanıyor. Yeni tasarımın sunduğu geliştirilmiş aerodinamikten yararlanarak, kategorisindeki (SCx) en iyi sonuç olan 0.640'a düşmesine izin veren çok aerodinamik bir profil sergiliyor. Ön yatağı optimize etmek ve emisyonları azaltmak için, destek lastikleri daha moden yatak teknolojisine geçmiştir.

Yeni Renault Clio özel akustik kullanıyor. Daha iyi yalıtım ve ses yalıtımı sağlamak için malzemelerin yenilenmesi veya bazı kısımlarının güçlendirilmesi ile aracın tüm yapısı değiştirildi. Tüm modeller, hava ve motor gürültüsünü azaltmak için aracın ön camına akustik bir folyo ekleyerek belirli bir süreci izler. Yeni Clio'nun kapıları ve pencereleri, aerodinamik gürültü sorununu daha da azaltmak için çift sızdırmazlık sistemine sahiptir. Tüm bu önlemler, yeni Renault Clio'nun yolcu bölmesindeki gürültü seviyesini 0 ila 130 km / s aralığında 2dB azaltmasını sağladı.

Yeni Renault Clio, Euro NCAP güvenlik testlerinde 5 yıldız aldı

Yeni Renault Clio, Euro NCAP güvenlik testlerinde 5 yıldız aldı. Renault'nun ikonik modeli Clio, beşinci nesli sayesinde Euro NCAP testlerinde en güvenli şehir otomobillerinden biri olmayı başardı. Maksimum 5 yıldız derecesi alan yeni Renault Clio, bu sonuçları, gelişmiş pasif güvenlik özellikleri ve kategorisindeki en kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde elde etti.

Yeni CMF-B platformunu kullanan Yeni Clio, optimize edilmiş bir karoser, tüm yolcular için optimum destek sağlayan geliştirilmiş bir koltuk yapısı ve aktif gergi ve yük sınırlayıcılara sahip emniyet kemerleri sunuyor.

Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi mükemmel yolcu güvenliği sağlar ve kaymadan kaynaklanan yaralanmaları önler. Yeni Clio, geçen yıl Euro NCAP tarafından test edilen otomobiller arasında "En Güvenli Supermini" ödülüne layık görüldü.

Üstelik Yeni Clio'nun iç mekanı sayesinde Isofix ve I-size sistemleriyle her türlü çocuk koltuğu ön ve arka sıralara yerleştirilebiliyor. Yandan çarpma durumunda, arkadaki yolcular gelişmiş baş korumasına sahip.

Yeni Clio; 6 hava yastığı, Acil Durum Fren Destekli ABS, Kamera ve Radar (Bu cihazlar Şerit Koruma Asistanı, Hız Uyarısı Yol İşareti Tanıma, Güvenli Mesafe Uyarısı ve Acil Fren Yardımı gibi sistemleri etkinleştirir), Hız Sınırlayıcı ve Hız Sınırlayıcı. Emniyet kemeri hatırlatıcısı (arka koltuklarda yolcu varsa bu koltuklarda uyarı bulunuyor) ve acil durum çağrısı gibi kapsamlı standart donanım

Standart %100 LED farlar, otomatik kısa ve uzun farlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası daha güvenli bir görüş sağlar.

Renault Clio'nun yeni elektronik mimarisi sayesinde, yayaları, bisikletlileri ve diğer araçları algılayan bir Aktif Acil Durum Fren Sistemi kullanmak mümkün. Bu özellik, yeni Clio'nun EURO NCAP AEB yaya / bisikletçi kategorisinde 12 üzerinden 11 puan almasını sağladı. Yeni Clio, daha fazla güvenlik ve konfor sağlamak için otoyol ve trafik sıkışıklığı gibi özelliklere sahip gelişmiş sürüş destek sistemleri sunarak otonom sürüş yolunda ilk adımı atıyor.

Yeni Renault Clio’nun gelişmiş bağlanabilirlik ve multimedya özellikleri

Yeni Clio aynı zamanda gelişmiş bağlantı ve multimedya özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sınıfının en büyük ekranlarına (10 ve 9,3 inç) sahiptir ve her ikisi de 4G'ye bağlı olan akıllı 3D navigasyonu görüntüler. Otomatik güncellemelere ek olarak, Google (adres arama), TomTom (trafik bilgileri) ve Coyote (tehlikeli bölge uyarıları) sunar. Arayüz ayrıca bir kaza durumunda otomatik bir acil durum çağrısı içerir.

Yeni Renault EASY LINK multimedya platformu ergonomik, sezgisel ve modendir. Uyumlu sistemler Android Auto ve Apple Carplay akıllı telefonlarla kullanılabilir. Yeni Renault Clio yolcuları, widget'lar sayesinde her ekranı isteklerine göre uyarlama seçeneğine sahip. Modenliği tanıtan Renault Clio, orta konsolun alt kısmında bir telefon endüktif şarj sistemine sahip.

Yeni Renault Clio’nun benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleri

Yeni Renault Clio'da motor seçeneklerine yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorlar eklendi. Yenilenen Clio, yedi farklı motor, beş benzinli ve iki dizel motorla müşterilere sunuluyor. Yeni Clio'nun motorları arasında; manuel benzin 1.0 SCe 65 HP ve 75 HP, turbo 1.0 TCe 100 HP, otomatik benzinli turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 HP, turbo 1.3 TCe EDC 130 HP, dizel 1.5 dCi 85 HP ve 1.5 dCi 115 HP.

Groupe Renault ayrıca 2020'den itibaren ilk kez "E-TECH" adlı hibrit motorunu piyasaya sürecek. Valencia turuncusu ve Seladon mavisi, yeni Clio'nun ilk renkleri arasında yer alıyor.

Yeni Renault Clio Akıllı Kabin-Smart Cockpit özellikleri

Yeni Renault Clio'nun iç tasarım ekipleri, sürücü bölmesinin kalite algısına ve ergonomisine özel önem verdi. İç mekan, yüksek kaliteli malzemeler, ön panelin yumuşak kaplaması, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ve özenle seçilmiş malzemeler sayesinde kalite algısı açısından boyutları değiştiriyor. Tamamen yeni "Akıllı Kabin-Akıllı Kokpit", geniş bir alan için daha kompakt, sürücü odaklıdır ve daha fazla teknoloji içerir.

Yeni Renault Clio R.S. Line

Yeni Renault Clio R.S. Seri, Renault Sport'un DNA'sını taşıyan sportif çizgilerle ayırt ediliyor. Formula 1 ön tamponu, arı tarağı ön ızgarası, 17″ R.S. Çizgilerle kesilmiş elmas kesim alaşım jantlar, difüzörlü arka tampon ve krom egzoz borusu. Bu sportif tarz R.S. ön çamurluklarda ve bagaj kapağında. Yuvarlak çizgi amblemler.

Yeni Clio R.S. Line kokpiti, kırmızı dikişlerle vurgulanan karbon görünümüyle sportifliği artırıyor. Yanları güçlendirilmiş spor koltuklar, çift elmas logolu spor deri direksiyon simidi, alüminyum pedallar, gösterge paneli ve etkileyici kırmızı çizgilerle güçlendirilmiş emniyet kemerleri. Siyah tavan ve moden sürücü odaklı kokpit bu sportif atmosferi tamamlıyor.

Yeni Renault Clio 2021 fiyat listesi

Yeni Renault Clio

2020 Model

2021 Model

Joy 1.0 SCe 72 bg

153.050 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg

184.050 TL

Joy 1.5 Blue dCi 85 bg

208.100 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg

194.050 TL

Touch 1.3 TCe EDC 130 bg

210.100 TL

Touch 1.5 Blue dCi 115 bg

218.100 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg

210.050 TL

Icon 1.3 TCe EDC 130 bg

227.100 TL

Icon 1.5 Blue dCi 115 bg

287.100 TL

Joy 1.0 Sce 65 bg

155.000 TL

Joy 1.0 TCe 90 bg

172.000 TL

175.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg

181.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

185.000 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg

180.050 TL

183.000 TL

Touch 1.0 TCe ECO 100 bg

191.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

195.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg

211.000 TL

 

Yeni Renault Clio modellerinde metalik renk farkı 1500 TL.

Yeni Renault Clio, 12 ay vade ve 100.000 TL başına %0,99 faiz oranıyla Şubat ayında satışa çıkacak.

Yeni Renault Clio, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi

Yeni Renault Clio, Otomotiv Gazetecileri Deneği (OGD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili“ yarışmasında birinciliği elde etti.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ise, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada ikinci kez aldıkları bu ödülle gurur duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aoun, “Groupe Renault’nun yeni yıldızı, fabrikamızın gururu, çalışanlarımızın yoğun çalışmasıyla üretilen Yeni Clio, Otomotiv Gazetecileri Deneği üyeleri tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili seçildi. Bu vesileyle, Yeni Clio’nun başarı hikayesinde en büyük paya sahip olan değerli Oyak Renault ailesini yürekten kutluyorum.” İfadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:55
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RenaultClio
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