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Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!

Ülkemizde çokça satılan Renault marka araçlar arasında en çok tercih edilenlerden biri olan Captur yeni yüzü ile geliyor. Yeni Captur'un Kasım ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacağı ifade ediliyor...

04 Kasım 2020 Çarşamba 21:06
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
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Türkiye’de en çok satılan otomobil markalarından olan Renault’un en önemli modellerinden olan Captur yenilenen yüzü ile satışa sunulmaya hazırlanıyor. Ancak durmak bilmeyen piyasalardaki artış nedeniyle aracın nasıl bir fiyata satılacağı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Günümüz ekonomisinde Touch donanım pakete sahip Clio’nun 200.000 TL fiyat karşılığında satılıyor olduğu göz önünde bulundurulduğunda, onun abisi olan Captur’un da daha yüksek bir değer üzerinde satılacağı tahmin edilebilmektedir.

Dizel ve Hibrit Versiyon Farkları

Aracın dizeli 95 HP ve 115 HP olarak sunulacak. Altı ileri manuel şanzımanlı iki motorun 115 HP olan modeli yedi ileri ve çift kavramalı EDC olarak satın alınabilecek. 0-100 değeri 11 saniye olan aracın maksimum hızı 186 km olarak ifade edilmektedir. 115 HP’lik motorda 260 Nm tork olduğu ifade edilirken, ekonomikliği ile bilinen motor sayesinde ortalama 4.7 litre tüketim yaptığı ifade ediliyor.

Aracın hibrit versiyonunda 1598 cc’lik benzinli motorun yanı sıra 49 kW’lik elektrikli motor kullanılmış. Sistemin toplam gücü ise 160 HP olarak belirtiliyor. Benzinli motor 144, elektrikli motor 205 Nm torka sahip. Ayrıca hibrit versiyonda 0-100 değeri 10.1 saniye olarak açıklandı. Ortalama yakıt tüketimi ise 1.5 litre olarak ileri sürülmüş. Bu değer oldukça düşük bir değer…

Araç Özellikleri

Aracın sistem özelliklerine bakıldığında birçok elektronik donanım yer aldığı görülüyor. Sürüş, park ve güvenlik olacak şekilde 3 farklı kategoride sunulan elektronik sistemler Easy Drive ile oldukça kolay kullanılabiliyor.


Adaptif hız kontrol sistemi, 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi, aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve şeritte kalma yardımcısı gibi özelliklerle donatılan Captur ürün gamında ilk kez kullanıma sunuyor.

Motor Seçenekleri

Benzinli

1.0 TCe 100 HP, 1.3 TCe 130 HP, 1.3 TCe 155 HP

Dizel

 1.5 Blue dCi 95 HP, 1.5 Blue dCi 115 HP

Diğer yandan yeni Captur’un motor seçenekleri arasına da E-Tech plug-in hibrit versiyon da eklenmiş oldu. Yapılan açıklamalara bakıldığında Renault’un yeni çıkaracağı Captur modeline ilişkin fiyatlandırma listesi de belli oldu. Paketlere ve donanımlara göre değişiklik gösteren fiyatlar görenleri şaşırttı.

  • Touch 0.9 TCe 90 bg       120.900 ₺
  • Touch 1.5 dCi 90 bg        140.250 ₺
  • Touch 1.5 dCi EDC 90 bg              150.250 ₺
  • Icon 1.5 dCi 90 bg           144.550 ₺
  • Icon 1.5 dCi EDC 90 bg   156.900 ₺
  • Outdoor 1.5 dCi EDC 90 bg         164.250 ₺


Son Güncelleme: 04.11.2020 21:06
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Anahtar Kelimeler:
RenaultCaptur
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