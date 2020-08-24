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Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri

24 Ağustos 2020 Pazartesi gününün önemli manşetlerinden Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 03:08
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
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İkonik tasarımları ve işlevleriyle milyonlarca kişinin kullandığı taht kuran otomobil olan Micra, uzunca bir süre sonra yenilenecektir. Boyutuyla özellikle de bireysel isteklerinize hitap edecek Micra tasarımları da çok daha güzel olacaktır. Eski Nissan Micra tasarımları yumuşak hatlar bulundurmaktadır. Yenilenen Nissan Micra’daysa daha keskin hatlar kullanılıyor. Micra modeli çok daha dinamik bir görünümde olacak.

Araç son derece dinamik ve atletik göründüğünden erkeklerin de tercihleri arasında yer alacak. Yenilenen tasarımla birlikte en fazla göze çarpan araç 5 cm kadar kısalmıştır. Kısalmaya karşın otomobilin en – boy oranı bakımından uzadığı görülüyor. Ön fardaki çekikliği artırılan ve otomobile çok daha agresif bir hava katan Nissan Micra, tasarım bakımından da kalitelidir.  

Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir?

Yenilenen Nissan Micra; 1.0 lt ve 100 PS motoruna sahiptir. 5 ileri manuel vites ile 7 ileri CVT şanzımana sahip otomobil 100 beygir gücündedir. Tork açısından kendisini değiştirmeyen Micra 144 nm tork’a sahiptir. Araç en fazla 177 km/s hızında ve 0’dan 100 kilometreye 13 saniyede ulaşabilmektedir.

Yenilenen modelin fiyatları nelerdir?

Yenilenen modelin fiyatları da açıklandı. Buna göre;


0 IG-T Düz Vites Visia – 109.900 TL

0 IG-T Otomatik Vites Visia – 118.900 TL

0 IG-T Otomatik Vites Tekna – 125.900 TL

0 IG-T Otomatik Vites Platinum – 139.900 TL

0 IG-T Otomatik Vites Platinum Premium – 149.500 TL



Son Güncelleme: 24.08.2020 03:08
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Anahtar Kelimeler:
Nissan Micra
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