Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var

Sony ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X, geçtiğimiz haftada satışa çıktı. Ancak ülkemizde uygulanan yüksek tarifeler ve dolar kurundan dolayı oyun konsollarının fiyatı çok pahalı bir hal aldı.

Ülkemizde 8.300 liraya satılan PS5 ve Xbox Series X diğer ülkelerde ne kadar? Bu soruya cevap arayan Picodi araştırma ekibi, dünya genelindeki yeni nesil konsolların fiyatlarını karşılaştırarak bu ülkelerdeki satış fiyatlarını TL'ye çevirdi.

En pahalı ülkelerin arasında Türkiye’de bulunuyor

En ucuz Kanada, en pahalı ise Arjantin

34 ülkede yapılan araştırmaya göre Türkiye, Playstation 5’in en pahalı olduğu 5. Ülke olarak yer aldı. Bir başka araştırmaya göreXbox Series X dünya genelinde en pahalı satılan ülkelerin listesinde, Türkiye 2. sırada yer aldı.

İki konsolunda en ucuza satıldığı ülke Kanada oldu. Kanada PS 5 fiyatını 3.860 TL olarak, Xbox Series X 3.680 TL olarak belirledi.

PS 5’in en pahalı satılan ülke 11.090 TL olarak Ukrayna olurken, Xbox Series X en pahalı satılan ülke 10.140 TL ile Arjantin oldu.