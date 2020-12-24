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Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var

Picodi’nin yapmış olduğu açıklama sonrasında yeni nesil oyun konsolları, yurtdışında daha ucuza satılıyor. Dünya genelinde en pahalı satılan ülkelerin arasında Türkiye’de yer alıyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:48
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
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Sony ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X, geçtiğimiz haftada satışa çıktı. Ancak ülkemizde uygulanan yüksek tarifeler ve dolar kurundan dolayı oyun konsollarının fiyatı çok pahalı bir hal aldı.

Ülkemizde 8.300 liraya satılan PS5 ve Xbox Series X diğer ülkelerde ne kadar? Bu soruya cevap arayan Picodi araştırma ekibi, dünya genelindeki yeni nesil konsolların fiyatlarını karşılaştırarak bu ülkelerdeki satış fiyatlarını TL'ye çevirdi.

En pahalı ülkelerin arasında Türkiye’de bulunuyor

34 ülkede yapılan araştırmaya göre Türkiye, Playstation 5’in en pahalı olduğu 5. Ülke olarak yer aldı. Bir başka araştırmaya göreXbox Series X dünya genelinde en pahalı satılan ülkelerin listesinde, Türkiye 2. sırada yer aldı.

En ucuz Kanada, en pahalı ise Arjantin

İki konsolunda en ucuza satıldığı ülke Kanada oldu. Kanada PS 5 fiyatını 3.860 TL olarak, Xbox Series X 3.680 TL olarak belirledi.

PS 5’in en pahalı satılan ülke 11.090 TL olarak Ukrayna olurken, Xbox Series X en pahalı satılan ülke 10.140 TL ile Arjantin oldu.



Son Güncelleme: 24.12.2020 21:48
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Anahtar Kelimeler:
PS 5KonsolXbox Series X
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