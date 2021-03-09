Yeni milli piyade tüfeği MPT-76 tanıtıldı

Milli piyade tüfeği MPT-76 kamuoyuna tanıtıldı. Son yıllarda savunma sanayi konusunda önemli adımlar atan ülkemiz, son olarak milli piyade tüfeği MPT-76 tüfeğini tanıttı. Vatandaşlarımız milli piyade tüfeği MPT-76 nedir, MPT-76 özellikleri neler, MPT-76 mermisi ve parçaları neler sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırıyor.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76

Uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetli bünyesinde yer alan G3 tüfeklerinin yerini artık milli piyade tüfeği MPT-76 alacak. Çünkü G3 tüfekleri artık çok eskidi. Asker yaralanmalarına ve ölümlerine neden olan G3 tüfeği, yaklaşık 40 senedir Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaçtan dolayı milli piyade tüfeği MPT-76 üretildi. Çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan bu yeni milli silah, büyük bir ihtiyacı giderecek.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76 Özellikleri Neler?

Milli Piyade Tüfeği MPT-76 Çeşitleri

Türk Silahlı kuvvetleri envanterine son birkaç yılda giren milli piyade tüfeği, uzun yıllardır kullanılan G3 Tüfeğin yerine kullanılacak. Tüfeğin özellikleri belli oldu. Aksesuar kullanmadan 4,1 kg ağırlığında olan mini plak piyade tüfeği, 600 metre etkili bir menzile sahiptir. Bu yeni Tüfeğin namlusu 12.000 atışa kadar izin vermektedir. 7,62 çapında mermi kullanılmaktadır. Atış hızı konusunda tüm dünya genelindeki emsallerinden çok daha iyi konumda olan bu tüfek, 1 dakika içerisinde tam olarak 650 tane atış yapabilme imkanı vermektedir. Silahın uzunluğu ise 920 mm olarak dikkat çekiyor. 600 metre etkili menzili vardır. 406 mm namlu boyu vardır. Merminin çıkış hızı ise 800 metre bölü saattir. Dipçik 12 kademeli olup ayarlanabilir durumdadır. Bu silahı tasarlayan, geliştiren ve üreten kuruluş ise makina ve kimya endüstri kurumu dur.

Bu yeni tüfeğin üç farklı çeşidi bulunuyor:

20 inç namlulu MPT-76 Keskin Nişancı Tüfeği

16 inç namlulu MPT-76 Savaş Tüfeği

12 inç namlulu MPT-76 Karabina

Milli Piyade Tüfeği MPT-76 Özellikleri Başarılı Oldu mu?

Tamamen milli imkanlarla üretilen ve tasarlanan yeni milli piyade tüfeği, Türkiye’nin üretmiş olduğu ilk tüfektir. 60 derece sıcaklıktaki bir ortamda bile sorunsuz çalışan bu tüfek, -40 derecede bile dayanıklılık göstermektedir. Çamurlu ve tozlu ortamlarda da etkili olan bu tüfek, 42 farklı teknik teste girdi. Bu testlerden büyük bir başarıyla çıkan yeni milli piyade tüfeği, emniyet mandalı, kurman mandalı, şarjör mandalına sahiptir. Bu tüfeği diğer tüfeklerden ayıran en önemli fark ise bu mandalları her iki tarafta da bulunmasıdır. Kurulumu çok sessizdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde son iki ve üç yıl içerisinde kullanılmaya başlanan bu tüfek, çok yakın zamanda tüm Türkiye genelinde kullanıma sunulacaktır. Bu tüfek sayesinde uzun yıllardır mahkum kalınan ve çok eskimiş olan G3 tüfekleri tarihe karışacak.