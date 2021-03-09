Yeni milli piyade tüfeği MPT-76 tanıtıldı

Milli piyade tüfeği MPT-76 kamuoyuna tanıtıldı. Son yıllarda savunma sanayi konusunda önemli adımlar atan ülkemiz, son olarak milli piyade tüfeği MPT-76 tüfeğini tanıttı. Vatandaşlarımız milli piyade tüfeği MPT-76 nedir, MPT-76 özellikleri neler, MPT-76 mermisi ve parçaları neler sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırıyor.
Milli Piyade Tüfeği MPT-76
Uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetli bünyesinde yer alan G3 tüfeklerinin yerini artık milli piyade tüfeği MPT-76 alacak. Çünkü G3 tüfekleri artık çok eskidi. Asker yaralanmalarına ve ölümlerine neden olan G3 tüfeği, yaklaşık 40 senedir Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaçtan dolayı milli piyade tüfeği MPT-76 üretildi. Çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek olan bu yeni milli silah, büyük bir ihtiyacı giderecek.
Milli Piyade Tüfeği MPT-76 Özellikleri Neler?
Milli Piyade Tüfeği MPT-76 Çeşitleri
Bu yeni tüfeğin üç farklı çeşidi bulunuyor:
- 20 inç namlulu MPT-76 Keskin Nişancı Tüfeği
- 16 inç namlulu MPT-76 Savaş Tüfeği
- 12 inç namlulu MPT-76 Karabina
Milli Piyade Tüfeği MPT-76 Özellikleri Başarılı Oldu mu?
Tamamen milli imkanlarla üretilen ve tasarlanan yeni milli piyade tüfeği, Türkiye’nin üretmiş olduğu ilk tüfektir. 60 derece sıcaklıktaki bir ortamda bile sorunsuz çalışan bu tüfek, -40 derecede bile dayanıklılık göstermektedir. Çamurlu ve tozlu ortamlarda da etkili olan bu tüfek, 42 farklı teknik teste girdi. Bu testlerden büyük bir başarıyla çıkan yeni milli piyade tüfeği, emniyet mandalı, kurman mandalı, şarjör mandalına sahiptir. Bu tüfeği diğer tüfeklerden ayıran en önemli fark ise bu mandalları her iki tarafta da bulunmasıdır. Kurulumu çok sessizdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde son iki ve üç yıl içerisinde kullanılmaya başlanan bu tüfek, çok yakın zamanda tüm Türkiye genelinde kullanıma sunulacaktır. Bu tüfek sayesinde uzun yıllardır mahkum kalınan ve çok eskimiş olan G3 tüfekleri tarihe karışacak.