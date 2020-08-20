Yeni Mercedes Benz T Serisi tanıtıma hazırlanıyor! 2022'de yollarda olacak

Otomotiv sektöründeki dev markalar arasında bulunan Mercedes, geçtiğimiz a yeni serinin çıkacağını açıklamıştı. Mercedes bünyesinde birçok seri bulundururken, bu serilere ‘’T’’ serisini de ekleyeceğini Temmuz ayı sonu itibariyle duyurdu. Tasarım ve teknik bakımdan merak uyandırmayı başaran Mercedes’in yeni serisini 2021 yılında tanıtması bekleniyor.

Mercedes T serisi ne zaman çıkacak?

T serisi bireysel ve işletme amacıyla kullanılabileceği edinilen bilgiler arasında bulunurken, yeni çıkacak serinin aile arabası niteliği taşıyacağı aktarılıyor. Yeni çıkacak seride geniş kullanım alanı olması beklenirken, aracın işletme amacıyla da kullanılabileceği öğrenildi.

Mercedes, yeni serinin tanıtımını henüz gerçekleştirmedi. Ancak öngörülere göre Mercedes yeni serisini 2021 yılında tanıtıma çıkaracak. Yeni T serisi 2022 yılında satışa çıkarılacak. Aracın çıkmasına uzunca bir süre bulunmasına karşın bu tarihin değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

Yeni seride fiyat ne kadar olacak?

Şuan için fiyata dair pek fazla şey söylemek doğru olmayacaktır. İşlevsellik ve performans göz önünde bulundurulduğunda aracın cep yakacak fiyatlarda satışa çıkabileceği üzerinde duruluyor.