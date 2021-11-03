Yeni MacBook ve AirPods fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni Macbook ve Airpods serilerinin fiyatı belli oldu

Teknoloji devi Apple, bugün yapmış olduğu lansmanda yeni Macbook ve Airpods serilerini tanıttı. Lansmanda ürünlerin tüm özellikleri tanıtılırken satış fiyatı da netlik kazandı. Slogan olarak ‘’Süper güçlü bir Pro’’ sözlerine yer veren Apple’ın yeni MacBook ve AirPods serilerinin Türkiye fiyatı da gündemde yer alan konulardan bir tanesi. Peki yeni MacBook ve AirPods fiyatı ne kadar?

Yeni MacBook ve AirPods Fiyatı Ne Kadar?

Apple’dan yapılan açıklamaya göre MacBook serilerinin başlangıç fiyatı 23.499 TL olacak. Piyasadaki son MacBook cihazlarına göre 13 kat daha hızlı grafik performansı, 3,7 kat daha hızlı CPU performansı, daha yüksek pil ömrü ve 11 kat daha hızlı yapay öğrenme özelliklerinin yeni MacBook cihazlarında olacağı kaydedildi. M1 Pro ve M1 Max isimleriyle çıkacak modellerin en yüksek fiyatının 39.999 TL olacağı edinilen son bilgiler arasında bulunuyor. Apple’ın resmi intenet sitesinden MacBook ürünlerinin özellikleriyle ilgili kapsamlı bilgiler yayınlandı. AirPods'un 3. nesil modeli olan yeni AirPods modellerinin 1.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı açıklandı.

Yeni MacBook Modellerin Özellikleri Geçmiş Modelleri Tarihe Gömebilir

Yeni tanıtılan MacBook modellerinin özellikleri pek çok kişiye göre geçmiş MacBook modellerini tarihe gömmesine neden olabilir. Apple’ın resmi intenet sitesinde yeni MacBook modellerinin özelliklerini yayınladı. Buna göre yeni MacBook modellerinde ilk defa System on a Chip (SoC) teknolojisinin yer alacağı kaydedildi. Ayrıca modellerde 17 saat ile 21 saat arasında video oynatma süresi ve 11 saat ile 14 saat arasında intenette gezinme süresinin olacağı belirtildi.

10 çekirdekli CPU donanımına sahip olacak olan yeni MacBook’larda CPU donanımının 32 çekirdeğe kadar çıkacağı vurgulandı. Son olarak ise iPhone modellerinde bir süredir kullanılmaya başlanan hızlı şarj özelliği M1 Pro ve M1 Max modellerinde olacak.

AirPods Modellerinin Özellikleri Dikkat Çekti

Apple’ın sevilen ürünleri arasında bulunan AirPods modellerinin fiyatı da yapılan lansmanla beraber belli oldu. Lansmanda ‘’Uzamsal ses teknolojisine sahip yepyeni tasarım’’ sözleriyle tanıtılan yeni AirPods modellerinin 1.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı. Yeni AirPods modellerinin özellikleri ise Apple’ın resmi intenet sitesinde açıklandı. İşte AirPods modellerinin özellikleri:

- Müzik şimdi daha da kişiselleşti. Adaptif EQ, müziği kulağınızın şekline göre otomatik olarak ayarlıyor. İç kısım mikrofonları, duyduğunuz sesi algılayarak düşük ve orta aralıktaki frekanslarda gerçek zamanlı olarak size özel ayarlamalar yapıyor ve bu sayede her şarkının zengin detaylarını ortaya çıkarıyor.

- Özel bir amplifikatörden güç alan Apple tasarımı dinamik sürücü, müziği olağanüstü ayrıntılar içeren yüksek bir ses kalitesiyle sunuyor. Size de böylece derin ve zengin baslardan temiz ve canlı tizlere kadar her sesin tadını çıkarmak kalıyor.

- Kulaklık uçlarının her birinde yer alan özel akustik ağ kaplı yerleşik mikrofon, rüzgar sesini minimuma indirerek telefon görüşmelerinde sesinizin her zaman net bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

- Yeniliğin sesi. FaceTime için HD ses kalitesi. Yeni AAC-ELD konuşma codec’i sayesinde FaceTime’da şimdi HD ses kalitesiyle capcanlı görüşmeler yapabiliyorsunuz. Uzamsal ses desteğiyle Grup FaceTime aramalarında sesleri gerçeğe hiç olmadığı kadar yakın bir şekilde duyabiliyorsunuz.

- Şık duruyor, net duyuluyor. Konturlu hatları ve daha kısa alt uçlarıyla herkesin beğeneceği zarif bir tasarıma sahip AirPods, kulaktan kulağa yayılacak bir ses deneyimi sunuyor.

- Kuvvet sensörü, AirPods’un keyfine varmanız için size daha da fazla kontrol imkanı veriyor. Sensöre basarak şarkıları oynatabiliyor, duraklatabiliyor ve atlayabiliyor, aramaları yanıtlayıp sonlandırabiliyorsunuz.

- Enerji dolu bir kutu. MagSafe Şarj Kutusu’nu MagSafe özellikli bir şarj aygıtıyla kablosuz olarak kolayca şarj edin.3 Kutuyu tam şarj ederek toplamda 30 saate kadar dinleme süresinden doyasıya yararlanın.4 Ve AirPods’u kutuda sadece 5 dakika boyunca şarj ederek yaklaşık 1 saat dinleme süresi elde edin.

- Hem AirPods hem de MagSafe Şarj Kutusu, IPX4 tere ve suya dayanıklılık derecesine sahip. Yani ağır antrenmanlardan yağmurlu ortamlara kadar her koşula dayanabiliyorlar.

- Tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi. Şarj kutusuyla toplamda 30 saate kadar dinleme süresi.

- AirPods’u iCloud hesabınızdaki tüm aygıtlarla eşleştirmek için iPhone veya iPad’inizin yanına yaklaştırıp Bağlan düğmesine dokunmanız yeterli. Böylece, aygıtlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan öneğin Mac’inizde müzik çalarken iPhone’unuzdan bir aramayı yanıtlayabiliyorsunuz.

- Sezgileri çok kuvvetli. Kulağınızı diğer yüzeylerden ayırt edebilen gelişmiş ten algılama sensörü sayesinde ses yalnızca AirPods kulağınızdayken çalınıyor, cebinizde veya masanızda olduğunda ise duraklatılıyor.

- Sadece sesinizi kullanarak müzik çalın, arama yapın, yol tarifi alın veya programınızı kontrol edin. En sevdiğiniz kişisel asistanınızı etkinleştirmek ve günlük işlerinizi takip etmek için “Hey Siri” demeniz yeterli.

- Bildirimleri Seslendir. Siri, önemli mesajları ve uyarıları geldikleri anda size okuyabiliyor. Üstelik siz de sadece sesinizi kullanarak mesajları yanıtlayabiliyorsunuz.

- Gelişmiş Bul uygulaması. Bul uygulamasıyla AirPods’unuzu takip edin. Yakınlık görünümüyle AirPods’unuzun ne kadar yakınınızda olduğunu öğrenin. AirPods’unuz Bluetooth kapsama alanının dışına çıkarsa uzaklaşma uyarıları alın. Veya bir ses çalmasını sağlayarak yerini bulun.

- Ses Paylaşımı. İki çift AirPods arasında kolayca şarkı veya program paylaşın. AirPods’u, dinlemekte olduğunuz iPhone, iPad veya Apple TV’ye yaklaştırın ve anında bağlanın.

Apple’ın bugün yaptığı lansmanda tanıtılan yeni MacBook ve AirPods modellerinin tüm dünyada Kasım ayında satışa sunulmaya başlayacağı ifade edildi. Cihazların Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.