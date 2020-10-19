Yeni KIA K5 GT-Line'ın özellikleri belli oldu

KIA K5 GT Line ilgi çeken tasarımı ile beğeni toplamayı başardı. Ayrıca K5 EX modeli de ilgiyi üzerine topladı. Aracın özelliklerine bakıldığında sekiz vitesli otomatik şanzıman bulunuyor. Önden çekişli olan aracın seçenekleri arasında 4x4 de bulunuyor.

Araçta 290 hp motor bulunurken motor 2.5 L dört silindirli olma özelliklerini de barındırıyor. Araçta takip mesafesini koruyan Akıllı Seyir Kontrolü ve aracın sürüşünü belirleyen Karayolu Sürüş Asistanı bulunuyor.

100 kmye 5.8 saniyede çıkabilen aracın sürücü merkezli kokpiti, özel açılır tavanı, ısıtmalı koltukları ve 12 adet hoparlöre sahip ses sistemi de bulunuyor. Aracın motor özellikleri se 1500 rpm, 180 hp turbo 195 lb-ft ve 290 hp 311 lb-ft 2.5 L turbo iki seçeneği ile satışa sunuluyor.

Aracın dış özelliklerine bakıldığında araçta GT Line tampon, arka rüzgarlık, LED farlar, ızgara, spor direksiyon, kömür tavan, açılabilir tavan gibi özellikler bulunuyor.