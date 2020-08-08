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Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri

Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri haberinde Ağustos 8 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:04
Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri
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Ford’un yeni SUV otomobili Puma, 192.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Ford Puma 2020 dikkatleri üzerine toplamayı isteyen bütün kullanıcılara hitap ediyor.

Style ile ST – Line donanımlarıyla satışa çıkarılan Ford Puma’nın donanımı içerisinde 1.0 lt EcoBoost 95PS PS benzinli 6 ileri manuel ile 1.0 L Ecoboost 125 PS 7 ileri otomatik seçenekleriyle sahipleriyle buluşacak. ST – Line donanım içerisindeyse 1.0 LT EcoBoost Hibrit 155 PS 6 ileri manuel seçenek ürün gamı içerisinde bulunuyor.

Ford Puma performans özellikleriyle birlikte sportif tasarımlarıyla öne çıkıyor. Parçalı döşeme tasarımları, LED farları, yol bilgisayarı ve B & O ses sistemi gibi donanımlarıyla muhteşem bir deneyim yaşatmaya hazırlanan Ford Puma, eğimli tavan çizgisiyle de dikkat çekiyor.


Tasarım ergonomisi ve inovatif yaklaşımıyla dikkat çeken Puma, estetik koltuk kılıflarıyla uzun yıllar boyunca ilk günkü görsel güzelliğini koruyor. Panoramik cam tavanıyla seyahat sırasında son derece ferah bir ortama sahip olmanıza yardımcı olan Puma, dinamik ve canlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

456 litrelik bagaj hacmine sahip

Kendi sınıfının en iyi bagaj hacmiyle öne çıkan Puma, 456 litrelik hacme sahip. Kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel geliştirilen Ford MegaBox derin depolama alanı ile ortaya çıkıyor.

Ford Puma donanım özellikleri

Crossover ST – line ile Titanium modelleriyle farklı karakteristik özellikler taşıyan Ford Puma, özgün tasarımlarıyla geliyor. Metalik gri difüzörü ve plakalık ile kullanımınıza sunulan Ford Puma, 18 inçlik alaşım jantıyla dikkat çekiyor. Deri direksiyonu, retro ahşap eklentisi ve kumaş kapı paneliyle iç tasarım konusunda tasarım zevkinizi doyuracak yeni Puma, 11 farklı renk seçeneğine sahip.



Son Güncelleme: 08.08.2020 19:04
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