Yeni BMW 5 Serisi Türkiye'de satışa çıktı! BMW 5 Serisi fiyatı ve özellikleri!

BMW 5 serisinin yeni modeli Türkiye’ye giriş yaptı. Dünyanın önde gelen araba üreticilerinden BMW yeni serisini tanıttıktan sonra pek çok kişi aracın fiyatı hakkında araştırma yapmaya başlamıştı.

Teknolojiyi aracın her yerinde kullanarak konfor, yenilik ve sürüş alanında rakiplerine göz dağı veren BMW’nin yeni seri araçlarının Türkiye satışları ve satış fiyatları belli oldu.

Buna göre BMW 5 serisi 2020 model araçlar ülkemizde 690 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Makyajlı versiyonu ile tekrar satışa sunulan BMW 5 serisi ülkemizde 170 beygir güç üreten 1.6 litre 520i motoru, 252 beygir 2.0 530i xDrive benzinli ve 190 beygir 2.0 520d xDrive dizel çeşitleri ile satışa sunulacak.

BMW 5 serisi Türkiye’de satışlara başladı

Adaptif LED Farlar, Apple Carplay & Android Auto ve alarm sisteminin yeni BMW 5 Serisinde standart olarak sunulacağı belirtilirken yeni 5 serisi Special Edition paketleri bulunurken gövde tasarımında Luxury Line ve M Sport seçenekleri kullanıcıların tercihine bırakılacak.

Genişletilen Special Edition modelinde Soft-Close Kapılar, BMW Live Cockpit Professional ve Kablosuz Şarj sistemi sunulurken, ilave olarak Harman/Kardon Ses Sistemi de aracın özellikler arasında bulunurken arkada bulunan yeni LED tasarımlar, baştan tasarlanan yeni ön tampon, C sütununda dikkat çeken Hofmeister Kink dikkat çekici yenilikler arasında yerini aldı. Yeni 5 serisi tasamının uzunluğu ise değişiklikler ile birlikte 27 mm artarak 4953mm’ye yükseldi.

Direksiyon hareketlerini kaydederek 50 metre boyunca herhangi bir müdahale olmadan sürüşe izin veren geri görüş asistanı ise dikkat çeken özellikler arasında yerini aldı. BMW 3 serisi ve 1 serisinde bulunan bu özellik yeni 5 serisine de eklenmiş bulunuyor.

Yeni BMW 5 serisinin özellikler ise şu şekildedir,