İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu

BMW’nin yeni 4 serisi otomobilinin tanıtımı büyük beğeni toplamıştı. Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatıyla dudak uçuklattı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 12:21
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Takip Et:

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden BMW yeni 4 serisi otomobilini tanıttı. Yeni 4 serisinin Türkiye fiyatı dikkat çekti.


Aracın tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılmış ve büyük beğeni kazanmıştı. BMW’nin yeni 4 serisi Coupe tipi aracın merakla beklenen Türkiye fiyatı açıklandı. Yeni seri otomobilin şuanda M Sport seçeneği satışa sunulurken 2 farklı seçenek müşterilere sunuldu. İlk seçeneğin özellikleri şu şekilde;

  • Model : Yeni BMW 420i Coupe
  • Paket : Edition M Sport
  • Model Yılı : 2020
  • Şanzıman Türü : Otomatik
  • Yakıt Tİpi : Benzin
  • Motor (cc) : 1597
  • Beygir :170
  • Yakıt Tüketimi : 7,4
  • Fiyat : 798.300 TL

İkinci modelin özellikleri ise şu şekilde;

  • Model : Yeni BMW 420i Coupe
  • Paket : Edition M Sport
  • Model Yılı : 2020
  • Şanzıman Türü : Otomatik
  • Yakıt Tİpi : Benzin
  • Motor (cc) :1998
  • Beygir :258
  • Yakıt Tüketimi : 6,6
  • Fiyat : 1.014.900 TL


Son Güncelleme: 14.11.2020 12:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BMW4 Serisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı 14 Kasım neden yok, neden yayınlanmadı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TV8 MasterChef Türkiye 100. bölüm fragmanı 15 kasım 2020 Pazar
Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, n11 Black Cuma Efsane Cuma 2020 indirimleri tarihleri
Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Kaşgarlı Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş hakkında bilgiler
Netflix Bir Başkadır dizisi nerede çekiliyor? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
İBO Show programına seyirci olarak nasıl katılırım? Star TV İBO Show seyirci başvuru formu
Çukur Sincanlı Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek hakkında bilgiler
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2020
Macera filmi sevenlerin izlemesi gereken 10 en iyi macera film önerisi
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
iPhone 11 tasarımı ortaya çıktı! İşte yeni Iphone'nin tasarım görüntüleri
YKS (TYT-AYT) Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Sınav sonuç açıklama takvimi
Yasak Elma Dizisi Final mi Yapacak? Fox TV'nin Yapmış Olduğu Açıklama Nedir?
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Gerçek adı nedir? Perihan Ünlücan hakkında bilgiler
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Kasım 14 2020
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2020
KOSGEB halı yıkama yeri açmak isteyen kişilere finansal destek sağlıyor!
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız’ın yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.