Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden BMW yeni 4 serisi otomobilini tanıttı. Yeni 4 serisinin Türkiye fiyatı dikkat çekti.
- Model : Yeni BMW 420i Coupe
- Paket : Edition M Sport
- Model Yılı : 2020
- Şanzıman Türü : Otomatik
- Yakıt Tİpi : Benzin
- Motor (cc) : 1597
- Beygir :170
- Yakıt Tüketimi : 7,4
- Fiyat : 798.300 TL
İkinci modelin özellikleri ise şu şekilde;
- Model : Yeni BMW 420i Coupe
- Paket : Edition M Sport
- Model Yılı : 2020
- Şanzıman Türü : Otomatik
- Yakıt Tİpi : Benzin
- Motor (cc) :1998
- Beygir :258
- Yakıt Tüketimi : 6,6
- Fiyat : 1.014.900 TL
Son Güncelleme: 14.11.2020 12:21